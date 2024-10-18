Легкий и мощный: британцы разработали нестандартный мотор для электромобилей (фото)

Мотор-колеса Protean Electric имеют компактные размеры и довольно мощные — от 107 до 138 л. с. Они эффективнее традиционных электромоторов и проще в обслуживании.

Related video

Британская компания Protean Electric презентовала мотор-колесо нового поколения. Оно разработано специально для электромобилей. Об этом пишет издание Autocar.

Мотор-колеса обычно применяют в электрических велосипедах, скутерах или мотоциклах, а вот легковые электрокары ими не оборудуют из-за недостаточной мощности.

В мотор-колесо встроены инвертор и тормозной диск Фото: Autocar

Электромоторы Protean Electric решили эту проблему: представлены модели Protean Drive PD16 на 107 л. с. и PD18 на 138 л. с. Таким образом, если установить эти моторы на два колеса электромобиля, то мощность составит 214-276 л. с., а если на все четыре колеса, то отдача достигнет 428-552 л. с. Мотор-колеса рассчитаны на скорость до 225 км/ч.

Электромотор PD16 рассчитан на электрокары полной массой до 3,2 тонны, а PD18 подойдет автомобилям весом до 5,2 тонны. На данный момент они поддерживают 400-вольтную архитектуру, но до конца года появятся и 800-вольтные версии.

Важно

Рассекречен новый дешевый электромобиль от General Motors для семьи (фото)

В 18-дюймовое мотор-колесо массой 38 кг встроены инвертор и дисковый тормоз, также он защищен от влаги, пыли, песка и вибрации на дорожных ухабах.

Мотор-колеса обладают рядом преимуществ. У них меньшие потери энергии, а еще благодаря им освобождается больше места в кузове авто. К тому же, их легче обслуживать, ведь колесо быстро снимается.

Кстати, недавно стало известно, что MG готовит инновационную батарею для электрокаров, которая увеличит их запас хода до 1000 км.

Также Фокус рассказывал о первом электромотоцикле Renault.