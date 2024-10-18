Легкий і потужний: британці розробили нестандартний мотор для електромобілів (фото)

Мотор-колеса Protean Electric мають компактні розміри та доволі потужні — від 107 до 138 к. с. Вони ефективніші за традиційні електромотори і простіші в обслуговуванні.

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Британська компанія Protean Electric презентувала мотор-колесо нового покоління. Воно розроблене спеціально для електромобілів. Про це пише видання Autocar.

Мотор-колеса зазвичай застосовують у електричних велосипедах, скутерах чи мотоциклах, а от легкові електрокари ними не обладнують через недостатню потужність.

У мотор-колесо вбудовані інвертор та гальмівний диск Фото: Autocar

Електромотори Protean Electric вирішили цю проблему: презентовано моделі Protean Drive PD16 на 107 к. с. та PD18 на 138 к. с. Таким чином, якщо встановити ці мотори на два колеса електромобіля, то потужність складе 214-276 к. с., а якщо на всі чотири колеса, то віддача сягне 428-552 к. с. Мотор-колеса розраховані на швидкість до 225 км/год.

Електромотор PD16 розрахований на електрокари повною масою до 3,2 тонни, а PD18 підійде автомобілям вагою до 5,2 тонни. Наразі вони підтримують 400-вольтну архітектуру, але до кінця року з’являться і 800-вольтні версії.

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У 18-дюймове мотор-колесо масою 38 кг вбудовані інвертор та дискове гальмо, також він захищений від вологи, пилу, піску та вібрації на дорожніх вибоїнах.

Мотор-колеса мають низку переваг. У них менші втрати енергії, а ще завдяки їм звільняється більше місця в кузові авто. До того ж, їх легше обслуговувати, адже колесо швидко знімається.

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