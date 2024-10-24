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Авто

С какими авто владельцы не хотят расставаться даже после 15 лет эксплуатации (фото)

Toyota Highlander Hybrid, Toyota Highlander
Фото: Toyota | Владельцы больше всего ценят Toyota Highlander Hybrid

Эксперты определили, какие автомобили задерживаются у одного владельца на 15 лет и более. Больше всего ценят и не хотят продавать японские модели.

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В США провели исследование лояльности владельцев авто. Оно определило, какие машины дольше всего остаются в одних руках и не перепродаются. Его детали опубликовали на сайте iSeeCars.

В рамках исследования проанализировали данные по 929 000 авто, выпущенных с 1981 по 2009 год и проданных в 2024 году. Эксперты определили процент авто той или иной модели, которые задерживаются у одного владельца на 15 лет и более.

Toyota Camry Hybrid, Toyota Camry Fullscreen
Toyota Camry Hybrid часто не хотят продавать после 15 лет владения
Фото: Toyota

Выяснилось, что чаще всего владельцы не хотят расставаться с японскими авто. 12 из 13 моделей представляют страну Восходящего Солнца, а больше всего среди них Toyota — сразу 7. Лидерами рейтинга являются гибриды Toyota Highlander и Camry.

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Какие авто не хотят продавать владельцы:

  1. Toyota Highlander Hybrid — 7,0% авто в одних руках 15 лет и более
  2. Toyota Camry Hybrid — 6,9%.
  3. Toyota Highlander — 6,6%.
  4. Toyota Tacoma — 6,4%.
  5. Toyota Prius — 6,3%.
  6. Honda CR-V — 6,3%.
  7. Ford Escape Hybrid — 6,3%.
  8. Toyota RAV4 — 6,2%.
  9. Lexus IS 350 — 5,8%.
  10. Nissan Versa — 5,7%.
  11. Toyota Tundra — 5,5%.
  12. Honda Ridgeline — 5,5%.
  13. Subaru Forester — 5,5%.

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