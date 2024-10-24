С какими авто владельцы не хотят расставаться даже после 15 лет эксплуатации (фото)

Эксперты определили, какие автомобили задерживаются у одного владельца на 15 лет и более. Больше всего ценят и не хотят продавать японские модели.

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В США провели исследование лояльности владельцев авто. Оно определило, какие машины дольше всего остаются в одних руках и не перепродаются. Его детали опубликовали на сайте iSeeCars.

В рамках исследования проанализировали данные по 929 000 авто, выпущенных с 1981 по 2009 год и проданных в 2024 году. Эксперты определили процент авто той или иной модели, которые задерживаются у одного владельца на 15 лет и более.

Toyota Camry Hybrid часто не хотят продавать после 15 лет владения Фото: Toyota

Выяснилось, что чаще всего владельцы не хотят расставаться с японскими авто. 12 из 13 моделей представляют страну Восходящего Солнца, а больше всего среди них Toyota — сразу 7. Лидерами рейтинга являются гибриды Toyota Highlander и Camry.

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Какие авто не хотят продавать владельцы:

Toyota Highlander Hybrid — 7,0% авто в одних руках 15 лет и более Toyota Camry Hybrid — 6,9%. Toyota Highlander — 6,6%. Toyota Tacoma — 6,4%. Toyota Prius — 6,3%. Honda CR-V — 6,3%. Ford Escape Hybrid — 6,3%. Toyota RAV4 — 6,2%. Lexus IS 350 — 5,8%. Nissan Versa — 5,7%. Toyota Tundra — 5,5%. Honda Ridgeline — 5,5%. Subaru Forester — 5,5%.

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