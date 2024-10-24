Названы самые надежные семейные кроссоверы возрастом до 5 лет (фото)

В ходе исследования эксперты проанализировали количество неисправностей у разных моделей семейных кроссоверов. В топ 10 попали как массовые, так и премиальные модели.

Related video

В Великобритании опубликовали рейтинг надежности семейных кроссоверов возрастом до 5 лет. Его сформировало издание WhatCar на основе информации о неисправностях авто.

В рамках исследования опросили 29 967 владельцев кроссоверов, которые рассказали о неисправностях их машин за последние два года. Процент авто с поломками и стал критерием рейтинга. Средний показатель по сегменту составил 92,6%.

10 место. Kia Sportage (с 2021 года) — рейтинг 96,1%

Kia Sportage Фото: Kia

Неисправности зафиксированы в 15% Kia Sportage. 90% неисправностей исправили по гарантии и менее, чем за день. К тому же, ремонт кроссовера дешевый — в среднем до $250.

Проблемные места: кузовные детали, выхлоп, электроника, мультимедийная система.

Важно

Самый быстрый кроссовер Skoda заметили на дорогах до презентации (фото)

9 место. Mazda CX-5, бензин (с 2017 года) — рейтинг 96,1%

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Бензиновые кроссоверы Mazda CX-5 значительно надежнее дизельных. О поломках заявили 17% владельцев. 87% неисправностей были гарантийными случаями, а 66% проблем исправили за день.

Проблемные места: кузовные детали, мультимедийная система.

8 место. Kia Niro Hybrid (2016-2022) — рейтинг 96,4%

Kia Niro Фото: Wikipedia

Поломки зафиксировали в 13% кроссоверов и все авто отремонтировали по гарантии. Треть авто отремонтировали за день, но 55% — находились на СТО больше недели.

Проблемные места: аккумулятор, электроника, отделка салона, мультимедийная система.

7 место. BMW X1, бензин (2015-2022) — рейтинг 96,6%

BMW X1 Фото: BMW

Лишь 7% авто имели неисправности и две трети авто отремонтировали менее, чем за неделю. 40% случаев были гарантийными. Ремонт BMW X1 недешевый — средняя стоимость достигает $1300.

Проблемные места: аккумулятор, электроника, тормоза.

6 место. Volvo XC40 PHEV (с 2017 года) — рейтинг 97%

Volvo XC40 Фото: Volvo

Плагин-гибрид Volvo XC40 надежнее электрокара и бензиновой версии. Неисправности обнаружили в 11% авто, причем все они были исправлены по гарантии. 60% кроссоверов отремонтировали менее, чем за неделю.

Проблемные места: кондиционер, батарея, электроника.

5 место. Honda CR-V (с 2018 года) — рейтинг 97,2%

Honda CR-V Фото: Honda

Проблемы проявились у 11% машин и 90% из них были гарантийными. Впрочем, ремонт Honda CR-V недешевый — в среднем стоил $2000. 40% авто отремонтировали за день.

Проблемные места: аккумулятор, кондиционер, электроника.

4 место. Lexus NX (с 2021 года) — рейтинг 97,6%

Lexus NX Фото: Lexus

Поломки обнаружили в 13% авто и 78% из них исправили за день. 89% машин отремонтировали по гарантии. Средняя стоимость ремонта Lexus NX составила $400-650.

Проблемные места: кузовные детали.

3 место. Renault Kadjar (2015-2022) — рейтинг 98,6%

Renault Kadjar Фото: Renault

Renault Kadjar — одна из самых надежных современных моделей марки. Проблемы зафиксировали в 12% авто. Все поломки отремонтировали за день и по гарантии.

Проблемные места: электроника, подвеска.

Важно

Городской стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke

2 место. Toyota RAV4 (с 2019 года) — рейтинг 98,8%

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Неисправности обнаружили только в 2% авто. Более 80% случаев были гарантийными, а ремонт занял до недели. Обслуживание кроссовера недорогое — в среднем ремонт стоил $300.

Проблемные места: батарея гибрида

1 место. Lexus NX (2014-2021) — рейтинг 100%

Lexus NX Фото: Lexus

Lexus NX второго поколения является фактически беспроблемным, ведь ни один из владельцев авто не заявил о проблемах или неисправностях.

Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных кроссоверах стоимостью до $25 000.

Также мы писали о лучших кроссоверах 2024 года.