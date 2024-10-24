Названы самые надежные семейные кроссоверы возрастом до 5 лет (фото)
В ходе исследования эксперты проанализировали количество неисправностей у разных моделей семейных кроссоверов. В топ 10 попали как массовые, так и премиальные модели.
В Великобритании опубликовали рейтинг надежности семейных кроссоверов возрастом до 5 лет. Его сформировало издание WhatCar на основе информации о неисправностях авто.
В рамках исследования опросили 29 967 владельцев кроссоверов, которые рассказали о неисправностях их машин за последние два года. Процент авто с поломками и стал критерием рейтинга. Средний показатель по сегменту составил 92,6%.
10 место. Kia Sportage (с 2021 года) — рейтинг 96,1%
Неисправности зафиксированы в 15% Kia Sportage. 90% неисправностей исправили по гарантии и менее, чем за день. К тому же, ремонт кроссовера дешевый — в среднем до $250.
Проблемные места: кузовные детали, выхлоп, электроника, мультимедийная система.
9 место. Mazda CX-5, бензин (с 2017 года) — рейтинг 96,1%
Бензиновые кроссоверы Mazda CX-5 значительно надежнее дизельных. О поломках заявили 17% владельцев. 87% неисправностей были гарантийными случаями, а 66% проблем исправили за день.
Проблемные места: кузовные детали, мультимедийная система.
8 место. Kia Niro Hybrid (2016-2022) — рейтинг 96,4%
Поломки зафиксировали в 13% кроссоверов и все авто отремонтировали по гарантии. Треть авто отремонтировали за день, но 55% — находились на СТО больше недели.
Проблемные места: аккумулятор, электроника, отделка салона, мультимедийная система.
7 место. BMW X1, бензин (2015-2022) — рейтинг 96,6%
Лишь 7% авто имели неисправности и две трети авто отремонтировали менее, чем за неделю. 40% случаев были гарантийными. Ремонт BMW X1 недешевый — средняя стоимость достигает $1300.
Проблемные места: аккумулятор, электроника, тормоза.
6 место. Volvo XC40 PHEV (с 2017 года) — рейтинг 97%
Плагин-гибрид Volvo XC40 надежнее электрокара и бензиновой версии. Неисправности обнаружили в 11% авто, причем все они были исправлены по гарантии. 60% кроссоверов отремонтировали менее, чем за неделю.
Проблемные места: кондиционер, батарея, электроника.
5 место. Honda CR-V (с 2018 года) — рейтинг 97,2%
Проблемы проявились у 11% машин и 90% из них были гарантийными. Впрочем, ремонт Honda CR-V недешевый — в среднем стоил $2000. 40% авто отремонтировали за день.
Проблемные места: аккумулятор, кондиционер, электроника.
4 место. Lexus NX (с 2021 года) — рейтинг 97,6%
Поломки обнаружили в 13% авто и 78% из них исправили за день. 89% машин отремонтировали по гарантии. Средняя стоимость ремонта Lexus NX составила $400-650.
Проблемные места: кузовные детали.
3 место. Renault Kadjar (2015-2022) — рейтинг 98,6%
Renault Kadjar — одна из самых надежных современных моделей марки. Проблемы зафиксировали в 12% авто. Все поломки отремонтировали за день и по гарантии.
Проблемные места: электроника, подвеска.Важно
2 место. Toyota RAV4 (с 2019 года) — рейтинг 98,8%
Неисправности обнаружили только в 2% авто. Более 80% случаев были гарантийными, а ремонт занял до недели. Обслуживание кроссовера недорогое — в среднем ремонт стоил $300.
Проблемные места: батарея гибрида
1 место. Lexus NX (2014-2021) — рейтинг 100%
Lexus NX второго поколения является фактически беспроблемным, ведь ни один из владельцев авто не заявил о проблемах или неисправностях.
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