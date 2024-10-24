Названо найнадійніші сімейні кросовери віком до 5 років (фото)

У ході дослідження експерти проаналізували кількість несправностей в різних моделей сімейних кросоверів. До топ 10 потрапили як масові, так і преміальні моделі.

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У Великій Британії опублікували рейтинг надійності сімейних кросоверів віком до 5 років. Його сформувало видання WhatCar на основі інформації про несправності авто.

У рамках дослідження опитали 29 967 власників кросоверів, які розповіли про несправності їх машин за останні два роки. Відсоток авто з поломками і став критерієм рейтингу. Середній показник по сегменту склав 92,6%.

10 місце. Kia Sportage (з 2021 року) – рейтинг 96,1%

Kia Sportage Фото: Kia

Несправності зафіксовані в 15% Kia Sportage. 90% несправностей виправили по гарантії і менш, ніж за день. До того ж, ремонт кросовера дешевий – в середньому до $250.

Проблемні місця: кузовні деталі, вихлоп, електроніка, мультимедійна система.

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9 місце. Mazda CX-5, бензин (з 2017 року) – рейтинг 96,1%

Mazda CX-5 Фото: Mazda

Бензинові кросовери Mazda CX-5 значно надійніші за дизельні. Про поломки заявили 17% власників. 87% несправностей були гарантійними випадками, а 66% проблем виправили за день.

Проблемні місця: кузовні деталі, мультимедійна система.

8 місце. Kia Niro Hybrid (2016-2022) – рейтинг 96,4%

Kia Niro Фото: Wikipedia

Поломки зафіксували в 13% кросоверів і всі авто відремонтували по гарантії. Третину авто відремонтували за день, але 55% — перебували на СТО понад тиждень.

Проблемні місця: акумулятор, електроніка, оздоблення салону, мультимедійна система.

7 місце. BMW X1, бензин (2015-2022) – рейтинг 96,6%

BMW X1 Фото: BMW

Лише 7% авто мали несправності і дві третини авто відремонтували менш, ніж за тиждень. 40% випадків були гарантійними. Ремонт BMW X1 недешевий – середня вартість сягає $1300.

Проблемні місця: акумулятор, електроніка, гальма.

6 місце. Volvo XC40 PHEV (з 2017 року) – рейтинг 97%

Volvo XC40 Фото: Volvo

Плагін-гібрид Volvo XC40 надійніший за електрокар і бензинову версію. Несправності виявили в 11% авто, причому всіх їх виправили по гарантії. 60% кросоверів відремонтували менш, ніж за тиждень.

Проблемні місця: кондиціонер, батарея, електроніка.

5 місце. Honda CR-V (з 2018 року) – рейтинг 97,2%

Honda CR-V Фото: Honda

Проблеми проявилися в 11% машин і 90% із них були гарантійними. Утім, ремонт Honda CR-V недешевий – в середньому коштував $2000. 40% авто відремонтували за день.

Проблемні місця: акумулятор, кондиціонер, електроніка.

4 місце. Lexus NX (з 2021 року) – рейтинг 97,6%

Lexus NX Фото: Lexus

Поломки виявили в 13% авто і 78% з них виправили за день. 89% машин відремонтували по гарантії. Середня вартість ремонту Lexus NX склала $400-650.

Проблемні місця: кузовні деталі.

3 місце. Renault Kadjar (2015-2022) – рейтинг 98,6%

Renault Kadjar Фото: Renault

Renault Kadjar – одна з найнадійніших сучасних моделей марки. Проблеми зафіксували в 12% авто. Усі поломки відремонтували за день і по гарантії.

Проблемні місця: електроніка, підвіска.

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2 місце. Toyota RAV4 (з 2019 року) – рейтинг 98,8%

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Несправності виявили лише в 2% авто. Понад 80% випадків були гарантійними, а ремонт зайняв до тижня. Обслуговування кросовера недороге – у середньому ремонт коштував $300.

Проблемні місця: батарея гібрида

1 місце. Lexus NX (2014-2021) – рейтинг 100%

Lexus NX Фото: Lexus

Lexus NX другого покоління є фактично безпроблемним, адже жоден із власників авто не заявив про проблеми чи несправності.

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