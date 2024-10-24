З якими авто власники не хочуть розставатися навіть після 15 років експлуатації (фото)
Експерти визначили, які автомобілі затримуються у одного власника на 15 років і більше. Найбільше цінують та не хочуть продавати японські моделі.
У США провели дослідження лояльності власників авто. Воно визначило, які машини найдовше залишаються в одних руках та не перепродаються. Його деталі опублікували на сайті iSeeCars.
У рамках дослідження проаналізували дані по 929 000 авто, випущених із 1981 по 2009 рік і проданих у 2024 році. Експерти визначили процент авто тієї чи іншої моделі, які затримуються у одного власника на 15 років і більше.
Вияснилося, що найчастіше власники не хочуть розставатися із японськими авто. 12 із 13 моделей представляють країну Сонця, що сходить, а найбільше серед них Toyota – одразу 7. Лідерами рейтингу є гібриди Toyota Highlander та Camry.
Які авто не хочуть продавати власники:
- Toyota Highlander Hybrid – 7,0% авто в одних руках 15 років і більше
- Toyota Camry Hybrid – 6,9%.
- Toyota Highlander – 6,6%.
- Toyota Tacoma – 6,4%.
- Toyota Prius – 6,3%.
- Honda CR-V – 6,3%.
- Ford Escape Hybrid – 6,3%.
- Toyota RAV4 – 6,2%.
- Lexus IS 350 – 5,8%.
- Nissan Versa – 5,7%.
- Toyota Tundra – 5,5%.
- Honda Ridgeline – 5,5%.
- Subaru Forester – 5,5%.
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