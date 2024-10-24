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З якими авто власники не хочуть розставатися навіть після 15 років експлуатації (фото)

Toyota Highlander Hybrid, Toyota Highlander
Фото: Toyota | Власники найбільше цінують Toyota Highlander Hybrid

Експерти визначили, які автомобілі затримуються у одного власника на 15 років і більше. Найбільше цінують та не хочуть продавати японські моделі.

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У США провели дослідження лояльності власників авто. Воно визначило, які машини найдовше залишаються в одних руках та не перепродаються. Його деталі опублікували на сайті iSeeCars.

У рамках дослідження проаналізували дані по 929 000 авто, випущених із 1981 по 2009 рік і проданих у 2024 році. Експерти визначили процент авто тієї чи іншої моделі, які затримуються у одного власника на 15 років і більше.

Toyota Camry Hybrid, Toyota Camry Fullscreen
Toyota Camry Hybrid часто не хочуть продавати після 15 років володіння
Фото: Toyota

Вияснилося, що найчастіше власники не хочуть розставатися із японськими авто. 12 із 13 моделей представляють країну Сонця, що сходить, а найбільше серед них Toyota – одразу 7. Лідерами рейтингу є гібриди Toyota Highlander та Camry.

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Які авто не хочуть продавати власники:

  1. Toyota Highlander Hybrid – 7,0% авто в одних руках 15 років і більше
  2. Toyota Camry Hybrid – 6,9%.
  3. Toyota Highlander – 6,6%.
  4. Toyota Tacoma – 6,4%.
  5. Toyota Prius – 6,3%.
  6. Honda CR-V – 6,3%.
  7. Ford Escape Hybrid – 6,3%.
  8. Toyota RAV4 – 6,2%.
  9. Lexus IS 350 – 5,8%.
  10. Nissan Versa – 5,7%.
  11. Toyota Tundra – 5,5%.
  12. Honda Ridgeline – 5,5%.
  13. Subaru Forester – 5,5%.

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