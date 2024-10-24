З якими авто власники не хочуть розставатися навіть після 15 років експлуатації (фото)

Експерти визначили, які автомобілі затримуються у одного власника на 15 років і більше. Найбільше цінують та не хочуть продавати японські моделі.

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У США провели дослідження лояльності власників авто. Воно визначило, які машини найдовше залишаються в одних руках та не перепродаються. Його деталі опублікували на сайті iSeeCars.

У рамках дослідження проаналізували дані по 929 000 авто, випущених із 1981 по 2009 рік і проданих у 2024 році. Експерти визначили процент авто тієї чи іншої моделі, які затримуються у одного власника на 15 років і більше.

Toyota Camry Hybrid часто не хочуть продавати після 15 років володіння Фото: Toyota

Вияснилося, що найчастіше власники не хочуть розставатися із японськими авто. 12 із 13 моделей представляють країну Сонця, що сходить, а найбільше серед них Toyota – одразу 7. Лідерами рейтингу є гібриди Toyota Highlander та Camry.

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Які авто не хочуть продавати власники:

Toyota Highlander Hybrid – 7,0% авто в одних руках 15 років і більше Toyota Camry Hybrid – 6,9%. Toyota Highlander – 6,6%. Toyota Tacoma – 6,4%. Toyota Prius – 6,3%. Honda CR-V – 6,3%. Ford Escape Hybrid – 6,3%. Toyota RAV4 – 6,2%. Lexus IS 350 – 5,8%. Nissan Versa – 5,7%. Toyota Tundra – 5,5%. Honda Ridgeline – 5,5%. Subaru Forester – 5,5%.

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