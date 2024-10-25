В Киеве появился очень редкий спорткар BMW 2000-х (фото)

BMW Alpina B3 3.3 Cabrio оснащен 280-сильной рядной шестеркой. Спорткар способен разогнаться до сотни за 6,9 с и развить 250 км/ч.

Related video

В Киеве засветился раритетный кабриолет BMW 3 Series E46 в тюнинге от Alpina. Таких спорткаров с 2000 по 2002 год выпустили всего 287. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Alpina B3 3.3 Cabrio (именно так называется спорткар) выпускался небольшими партиями и занимал промежуточное место между стандартным кабриолетом BMW 3 Series E46 и заряженным M3. Конкретно этот автомобиль является 58-м в серии.

Под капотом авто скрывается 3,3-литровая рядная шестерка на 280 л. с. и 335 Н∙м. BMW Alpina B3 3.3 Cabrio способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, доработаны ходовая и тормоза кабриолета.

Важно

Существуют в единственном экземпляре: в Украину приехали уникальные спорткары BMW 2000-х (фото)

От стандартного BMW 3 Series E46 вариант Alpina B3 3.3 Cabrio внешне отличается обвесом, задним спойлером и особыми колесными дисками. Боковины украшены характерными узорами Alpina. В салоне кабриолета установлены спортивные сиденья и руль.

Кстати, вместе с этим кабриолетом в Украину привезли еще и более редкий заряженный универсал BMW 3 Series Alpina 90-х.

Также Фокус рассказывал, что в Харькове засветился спортивный седан Audi с двигателем Lamborghini