У Києві з'явився дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х (фото)

BMW Alpina B3 3.3 Cabrio оснащений 280-сильною рядною шісткою. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 6,9 с і розвинути 250 км/год.

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У Києві засвітився раритетний кабріолет BMW 3 Series E46 в тюнінгу від Alpina. Таких спорткарів з 2000 по 2002 рік виготовили лише 287. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Alpina B3 3.3 Cabrio (саме так називається спорткар) випускався невеликими партіями і займав проміжне місце між стандартним кабріолетом BMW 3 Series E46 та зарядженим M3. Конкретно цей автомобіль є 58-м у серії.

Під капотом авто ховається 3,3-літрова рядна шістка на 280 к. с. та 335 Н∙м. BMW Alpina B3 3.3 Cabrio здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Крім того, доопрацьовані ходова та гальма кабріолета.

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Від стандартного BMW 3 Series E46 варіант Alpina B3 3.3 Cabrio зовні відрізняється обвісом, заднім спойлером та особливими колісними дисками. Боковини прикрашені характерними візерунками Alpina. У салоні кабріолета встановлені спортивні сидіння та кермо.

До речі, разом із цим кабріолетом до України привезли ще й більш рідкісний заряджений універсал BMW 3 Series Alpina 90-х.

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