Новый доступный электрокроссовер Hyundai получил внедорожную версию (фото)

Новый Hyundai Kona Mauna Loa получил внедорожные шины и защитный пластиковый обвес. Электрокроссовер оснащен 218-сильным мотором и может преодолеть до 454 км без подзарядки.

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Hyundai продолжает создавать внедорожные версии своих кроссоверов. На этот раз такой вариант появился в Hyundai Kona. Автомобиль представили в Японии и рассказали о нем на официальном сайте Hyundai.

Кроссовер получил пластиковый обвес и внедорожные шины Фото: Hyundai

Новый Hyundai Kona назвали Mauna Loa — в честь крупнейшего в мире действующего вулкана, расположенного на Гавайских островах. Всего изготовят всего 30 таких авто стоимостью от 4,95 миллионов иен ($32 500).

В салоне изменили отделку Фото: Hyundai

За основу был взят электромобиль Hyundai Kona. Кроссовер Mauna Loa отличается нефорбированными бамперами, брызговиками и пластиковым обвесом. Кроме того, кузов покрыли специальным защитным покрытием, а на крыше установили крепления для багажника. К тому же, он получил внедорожные шины размером 205/65 R16 на черных дисках от Weds.

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Салон Hyundai Kona Mauna Loa украсили износостойкими материалами, а на полу появились резиновые коврики. Кроме того, для кроссовера предлагают интересные аксессуары вроде органайзера в салон, холодильника или раскладной табуретки.

Для авто предлагают разнообразные аксессуары Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Силовая установка авто не претерпела изменений. Новый Hyundai Kona Mauna Loa оснащен 218-сильным мотором и батареей на 65,4 кВт∙ч, а его запас хода составляет 454 км.

Ранее аналогичную внедорожную версию получил бюджетный электромобиль Hyundai Inster.

Также Фокус рассказывал, что подобный вариант появился в Hyundai Venue.