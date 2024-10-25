Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)

Новий Hyundai Kona Mauna Loa отримав позашляхові шини та захисний пластиковий обвіс. Електрокросовер оснащений 218-сильним мотором і може подолати до 454 км без підзарядки.

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Hyundai продовжує створювати позашляхові версії своїх кросоверів. На цей раз такий варіант з’явився в Hyundai Kona. Автомобіль представили в Японії і розповіли про нього на офіційному сайті Hyundai.

Кросовер отримав пластиковий обвіс і позашляхові шини Фото: Hyundai

Новий Hyundai Kona назвали Mauna Loa – на честь найбільшого у світі діючого вулкана, розташованого на Гавайських островах. Усього виготовлять лише 30 таких авто вартістю від 4,95 мільйонів ієн ($32 500).

У салоні змінили оздоблення Фото: Hyundai

За основу взяли електромобіль Hyundai Kona. Кросовер Mauna Loa відрізняється нефорбованими бамперами, бризковиками та пластиковим обвісом. Крім того, кузов покрили спеціальним захисним покриттям, а на даху встановили кріплення для багажника. До того ж, він отримав позашляхові шини розміром 205/65 R16 на чорних дисках від Weds.

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Салон Hyundai Kona Mauna Loa оздобили зносостійкими матеріалами, а на підлозі з’явилися гумові килимки. Крім того, для кросовера пропонують цікаві аксесуари на кшталт органайзера в салон, холодильника чи розкладної табуретки.

Для авто пропонують різноманітні аксесуари Фото: Hyundai Фото: Hyundai

Силова установка авто не зазнала змін. Новий Hyundai Kona Mauna Loa оснащений 218-сильним мотором і батареєю на 65,4 кВт∙год, а його запас ходу становить 454 км.

Раніше аналогічну позашляхову версію отримав бюджетний електромобіль Hyundai Inster.

Також Фокус розповідав, що подібний варіант з'явився в Hyundai Venue.