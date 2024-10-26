Заброшенные раритеты: в заброшенном доме обнаружили редкие американские спорткары (видео)

В заброшенном доме обнаружили два раритетных Chevrolet Corvette. Коллекционные спорткары десятилетиями не выезжали на дороги и их состояние оставляет желать лучшего.

Related video

В США нашли заброшенные классические Chevrolet Corvette. Спортивные авто не один десяток лет стояли на территории заброшенного поместья. О них рассказал в видео на своем Youtube-канале блогер Деннис Коллинз.

Автомобили обнаружили в городе Порт Гибсон (штат Миссисипи). В доме уже давно никто не живет, поэтому машины заброшены и их состояние оставляет желать лучшего. Они покрыты слоем грязи и не заржавели лишь потому, что у Chevrolet Corvette стеклопластиковый кузов.

Chevrolet Corvette C1 простоял в гараже 45 лет Фото: скриншот / YouTube

Настоящей ценностью является ранний кабриолет Chevrolet Corvette первого поколения. Скорее всего, он выпущен в 1954 году, когда собрали всего 700 Corvette.

Важно

С двигателем V8 и автоматической КПП: в Украине обнаружили уникальную "Волгу" ГАЗ-24 (фото)

С завода Chevrolet Corvette C1 выехал со 155-сильной шестеркой, однако двигателя у него нет. По авто видно, что его начали реставрировать и мотор сняли. Установлено, что спорткар не выезжал на дороги примерно 45 лет.

Chevrolet Corvette 1976 года Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Купе Chevrolet Corvette 1976 года лучше сохранилось и его 5,7-литровый 180-сильный V8 на месте. Он не эксплуатировался с 1991 года. Лакокрасочное покрытие кузова облезло, однако этот спорткар легче отреставрировать.

Кстати, недавно на аукцион выставили редкий винтажный Chevrolet Corvette Николаса Кейджа.

Также Фокус писал, что обнаружили культовый американский спорткар 70-х за $300 000 в новом состоянии.