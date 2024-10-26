Занедбані раритети: у покинутому будинку виявили рідкісні американські спорткари (відео)

У покинутому будинку виявили два раритетних Chevrolet Corvette. Колекційні спорткари десятиліттями не виїжджали на дороги і їх стан залишає бажати кращого.

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У США знайшли покинуті класичні Chevrolet Corvette. Спортивні авто не один десяток років стояли на території занедбаного помістя. Про них розповів у відео на своєму Youtube-каналі блогер Денніс Коллінз.

Автомобілі виявили в місті Порт Гібсон (штат Міссісіпі). У будинку вже давно ніхто не живе, тому машини занедбані і їх стан залишає бажати кращого. Вони покриті шаром бруду і не заіржавіли лише тому, що в Chevrolet Corvette склопластиковий кузов.

Chevrolet Corvette C1 простояв у гаражі 45 років Фото: скриншот / YouTube

Справжньою цінністю є ранній кабріолет Chevrolet Corvette першого покоління. Скоріше за все, він випущений в 1954 році, коли зібрали лише 700 Corvette.

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Із заводу Chevrolet Corvette C1 виїхав з 155-сильною шісткою, проте двигуна він не має. По авто видно, що його почали реставрувати і мотор зняли. Встановлено, що спорткар не виїжджав на дороги приблизно 45 років.

Chevrolet Corvette 1976 року Фото: скриншот / YouTube Фото: скриншот / YouTube

Купе Chevrolet Corvette 1976 року краще збереглося і його 5,7-літровий 180-сильний V8 на місці. Він не експлуатувався з 1991 року. Лакофарбове покриття кузова облізло, проте цей спорткар легше відреставрувати.

До речі, нещодавно на аукціон виставили рідкісний вінтажний Chevrolet Corvette Ніколаса Кейджа.

Також Фокус писав, що виявили культовий американський спорткар 70-х за $300 000 у новому стані.