Презентован недорогой электробайк с запасом хода более 100 км (видео)

Недорогой электробайк Fiido C11 Pro оснащен мотором на 0,25 кВт и способен проехать более 100 км без подзарядки. Он получил небольшой дисплей и дисковые тормоза.

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Производитель электробайков Fiido из Гонконга презентовал новую модель C11 Pro. Электрический велосипед выходит на европейский рынок и стоит от 1099 евро. Его подробности раскрыли на сайте Fiido.

Новый Fiido C11 Pro — легкая городская модель с низкой рамой и 28-дюймовыми колесами. Масса электробайка составляет 24,5 кг, а грузоподъемность — 120 кг.

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Оснащение Fiido C11 Pro включает фары, задний багажник и цифровой щиток приборов. Его силовая установка защищена от пыли, грязи и влаги, а также может работать в условиях сильной спецы или мороза.

Зарядить батарею можно за 5 часов

Электровелосипед Fiido C11 Pro оснащен мотором на 0,35 л. с. (0,25 кВт) и 55 Н∙м. Максимальная скорость составляет 25 км/ч. Для педального привода есть 7 передач.

Оснащение включает цифровой дисплей

Доступный электробайк отличается немалым запасом хода в 104 км. Полная зарядка его съемной батареи занимает 5 часов. Fiido C11 Pro оснащен передней подвеской с рабочим ходом 40 мм и дисковыми тормозами спереди и сзади.

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