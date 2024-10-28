Презентовано недорогий електробайк із запасом ходу понад 100 км (відео)

Недорогий електробайк Fiido C11 Pro оснащений мотором на 0,25 кВт та здатен проїхати понад 100 км без підзарядки. Він отримав невеликий дисплей та дискові гальма.

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Виробник електробайків Fiido із Гонконгу презентував нову модель C11 Pro. Електричний велосипед виходить на європейський ринок і коштує від 1099 євро. Його подробиці розкрили на сайті Fiido.

Новий Fiido C11 Pro — легка міська модель із низькою рамою та 28-дюймовими колесами. Маса електробайка складає 24,5 кг, а вантажопідйомність — 120 кг.

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Оснащення Fiido C11 Pro включає фари, задній багажник та цифровий щиток приладів. Його силова установка захищена від пилу, бруду та вологи, а також може працювати в умовах сильної специ чи морозу.

Зарядити батарею можна за 5 годин

Електровелосипед Fiido C11 Pro оснащений мотором на 0,35 к. с. (0,25 кВт) та 55 Н∙м. Максимальна швидкість становить 25 км/год. Для педального приводу є 7 передач.

Оснащення включає цифровий дисплей

Доступний електробайк вирізняється чималим запасом ходу в 104 км. Повна зарядка його знімної батареї займає 5 годин. Fiido C11 Pro оснащений передньою підвіскою із робочим ходом 40 мм та дисковими гальмами спереду та ззаду.

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