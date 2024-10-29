Доминируют кроссоверы: самые популярные автомобили в Украине за 2024 год (фото)

Украинцы предпочитают кроссоверы: в топ 10 самых популярных авто 2024 года — сразу 8 моделей повышенной проходимости.

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С января по сентябрь 2024 года в Украине продано 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них являются кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Второе место занимает Toyota RAV4 Фото: Toyota

В топ 10 самых популярных моделей 2024 года — сразу 8 кроссоверов. Исключение составляют лишь Toyota Camry и Skoda Octavia.

Самое популярное авто в Украине за 2024 год — Renault Duster: продано 5060 этих кроссоверов, что почти на четверть больше, чем в прошлом году. Второе место занимает Toyota RAV4 (3402 авто), а третье — Mazda CX-5 (1459).

В топ 5 попал электромобиль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Примечательно, что в топ 5 попал электромобиль Volkswagen ID.4. Наибольший рост продемонстрировал кроссовер Kia Sportage — 75,8%.

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Самые популярные авто в Украине за 2024 год:

Renault Duster — 5060 проданных авто (+24,8%). Toyota RAV4 — 3402 ед. (+63,1%). Mazda CX-5 — 1459 ед. (+16,3%). Volkswagen ID.4 — 1410 ед. (-18,8%). Kia Sportage — 1315 ед. (+75,8%). Hyundai Tucson — 1078 ед. (-9,2%). Toyota Camry — 1069 ед. (+20,1%). Skoda Octavia — 998 ед. (+16,3%). Volkswagen Touareg — 966 ед. (+17,4%). Skoda Kodiaq — 961 ед. (+3,2%).

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