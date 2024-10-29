Домінують кросовери: найпопулярніші автомобілі в Україні за 2024 рік (фото)

Українці надають перевагу кросоверам: в топ 10 найпопулярніших авто 2024 року — одразу 8 моделей підвищеної прохідності.

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Із січня по вересень 2024 року в Україні продано 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, аніж торік. Переважна більшість із них є кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Друге місце посідає Toyota RAV4 Фото: Toyota

У топ 10 найпопулярніших моделей 2024 року – одразу 8 кросоверів. Виняток становлять лише Toyota Camry та Skoda Octavia.

Найпопулярніше авто в Україні за 2024 рік – Renault Duster: продано 5060 цих кросоверів, що майже на четверть більше, аніж торік. Друге місце посідає Toyota RAV4 (3402 авто), а третє – Mazda CX-5 (1459).

До топ 5 потрапив електромобіль Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

Примітно, що до топ 5 потрапив електромобіль Volkswagen ID.4. Найбільший ріст продемонстрував кросовер Kia Sportage – 75,8%.

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Найпопулярніші авто в Україні за 2024 рік:

Renault Duster – 5060 проданих авто (+24,8%). Toyota RAV4 – 3402 од. (+63,1%). Mazda CX-5 – 1459 од. (+16,3%). Volkswagen ID.4 – 1410 од. (-18,8%). Kia Sportage – 1315 од. (+75,8%). Hyundai Tucson – 1078 од. (-9,2%). Toyota Camry – 1069 од. (+20,1%). Skoda Octavia – 998 од. (+16,3%). Volkswagen Touareg – 966 од. (+17,4%). Skoda Kodiaq – 961 од. (+3,2%).

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