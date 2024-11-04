Camry на максималках: новый седан Lexus заметили до презентации (фото)

Новый Lexus ES изменится внешне и станет более современным внутри. Седан предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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В интернет попали фото Lexus ES 2025. Премиальный седан должны презентовать через две недели на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт Cocpespias.

В отличие от родственной Toyota Camry, которая недавно сменила поколение, Lexus ES лишь немного обновят. Таким образом, он останется более дорогим собратом Camry предыдущей генерации.

Сзади обновили фонари Фото: cochespias.net

Судя по фото, седан Lexus ES 2025 не слишком сильно изменился внешне. Он отличается новыми фарами и фонарями, а также измененным узором решетки радиатора.

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В салоне установили новую цифровую панель приборов и большой 14,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также появился более компактный рычаг коробки передач, а переключателей на центральной панели стало значительно меньше.

В салоне установили новые дисплеи Фото: cochespias.net

У новой Toyota Camry 2025 для Lexus ES позаимствуют более мощную гибридную установку на 230 л. с. Кроме того, в линейке модели останутся бензиновые двигатели объемом 2,5 л (207 л. с.) и 3,5 л (302 л. с.).

Кстати, недавно рассекретили новый недорогой электрокроссовер Toyota для семьи.

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