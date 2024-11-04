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Авто

Camry на максималках: новый седан Lexus заметили до презентации (фото)

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Фото: cochespias.net | Lexus ES пройдет обновление

Новый Lexus ES изменится внешне и станет более современным внутри. Седан предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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В интернет попали фото Lexus ES 2025. Премиальный седан должны презентовать через две недели на автосалоне в Гуанчжоу. Об этом сообщает сайт Cocpespias.

В отличие от родственной Toyota Camry, которая недавно сменила поколение, Lexus ES лишь немного обновят. Таким образом, он останется более дорогим собратом Camry предыдущей генерации.

Lexus ES, новый Lexus ES, седан Lexus, седан Lexus Fullscreen
Сзади обновили фонари
Фото: cochespias.net

Судя по фото, седан Lexus ES 2025 не слишком сильно изменился внешне. Он отличается новыми фарами и фонарями, а также измененным узором решетки радиатора.

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В салоне установили новую цифровую панель приборов и большой 14,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Также появился более компактный рычаг коробки передач, а переключателей на центральной панели стало значительно меньше.

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В салоне установили новые дисплеи
Фото: cochespias.net

У новой Toyota Camry 2025 для Lexus ES позаимствуют более мощную гибридную установку на 230 л. с. Кроме того, в линейке модели останутся бензиновые двигатели объемом 2,5 л (207 л. с.) и 3,5 л (302 л. с.).

Кстати, недавно рассекретили новый недорогой электрокроссовер Toyota для семьи.

Также Фокус рассказывал об оригинальных рамных внедорожниках Toyota.