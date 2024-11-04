Camry на максималках: новий седан Lexus помітили до презентації (фото)
Новий Lexus ES зміниться зовні та стане сучаснішим всередині. Седан запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.
В інтернет потрапили фото Lexus ES 2025. Преміальний седан повинні презентувати за два тижні на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт Cocpespias.
На відміну від спорідненої Toyota Camry, яка нещодавно змінила покоління, Lexus ES лише трохи оновлять. Отже, він залишиться дорожчим побратимом Camry попередньої генерації.
Судячи з фото, седан Lexus ES 2025 не надто сильно змінився зовні. Він вирізняється новими фарами та ліхтарями, а також зміненим візерунком решітки радіатора.Важливо
У салоні встановили нову цифрову панель приладів та великий 14,3-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Також з’явився компактніший важіль коробки передач, а перемикачів на центральній панелі стало значно менше.
У нової Toyota Camry 2025 для Lexus ES запозичать потужнішу гібридну установку на 230 к. с. Крім того, в лінійці моделі залишаться бензинові двигуни об’ємом 2,5 л (207 к. с.) та 3,5 л (302 к. с.).
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