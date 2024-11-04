Camry на максималках: новий седан Lexus помітили до презентації (фото)

Новий Lexus ES зміниться зовні та стане сучаснішим всередині. Седан запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

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В інтернет потрапили фото Lexus ES 2025. Преміальний седан повинні презентувати за два тижні на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт Cocpespias.

На відміну від спорідненої Toyota Camry, яка нещодавно змінила покоління, Lexus ES лише трохи оновлять. Отже, він залишиться дорожчим побратимом Camry попередньої генерації.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: cochespias.net

Судячи з фото, седан Lexus ES 2025 не надто сильно змінився зовні. Він вирізняється новими фарами та ліхтарями, а також зміненим візерунком решітки радіатора.

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У салоні встановили нову цифрову панель приладів та великий 14,3-дюймовий тачскрін мультимедійної системи. Також з’явився компактніший важіль коробки передач, а перемикачів на центральній панелі стало значно менше.

У салоні встановили нові дисплеї Фото: cochespias.net

У нової Toyota Camry 2025 для Lexus ES запозичать потужнішу гібридну установку на 230 к. с. Крім того, в лінійці моделі залишаться бензинові двигуни об’ємом 2,5 л (207 к. с.) та 3,5 л (302 к. с.).

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