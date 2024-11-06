General Motors показали недорогой коммерческий электрокар стоимостью до $10 000 (фото)

Новый Wuling Zhiguang EV достигает всего 3,7 м в длину и оснащен 41-сильным мотором. Он может быть авто службы доставки, передвижной мастерской, автодомом или баром на колесах.

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Электрический минивэн Wuling Zhiguang EV получит коммерческую модификацию. Фургон должны презентовать 15 ноября на автошоу в Гуанчжоу, а пока в интернет попали его изображения. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Wuling Zhiguang EV разрабатывают специалисты General Motors, ведь американский концерн (вместе с SAIC) является совладельцем китайского бренда.

От минивэна фургон Wuling Zhiguang EV отличается пластиковыми заглушками на месте задних окон. У него высокий капот и короткие свесы кузова.

Габариты Wuling Zhiguang EV:

длина — 3685 мм;

ширина — 1530 мм;

высота — 1750 мм;

колесная база — 2600 мм;

масса — 892 кг.

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На изображениях показаны различные варианты использования Wuling Zhiguang EV. Он может быть авто службы доставки, передвижной мастерской, автодомом или даже баром на колесах.

Коммерческий электромобиль Wuling Zhiguang EV получил 41-сильный мотор и способен развить 100 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, как и цену, однако известно, что стоимость составит менее 10 000 долларов.

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