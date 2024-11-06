General Motors показали недорогий комерційний електрокар вартістю до $10 000 (фото)

Новий Wuling Zhiguang EV сягає лише 3,7 м у довжину та оснащений 41-сильним мотором. Він може авто служби доставки, пересувною майстернею, автодомом або баром на колесах.

Related video

Електричний мінівен Wuling Zhiguang EV отримає комерційну модифікацію. Фургон повинні презентувати 15 листопада на автошоу в Гуанчжоу, а поки в інтернет потрапили його зображення. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електромобіль Wuling Zhiguang EV розробляють спеціалісти General Motors, адже американський концерн (разом із SAIC) є співвласником китайського бренду.

Від мінівена фургон Wuling Zhiguang EV відрізняється пластиковими заглушками на місці задніх вікон. У нього високий капот та короткі звиси кузова.

Габарити Wuling Zhiguang EV:

довжина — 3685 мм;

ширина — 1530 мм;

висота — 1750 мм;

колісна база — 2600 мм;

маса — 892 кг.

Важливо

Захищений гігант: General Motors показали найдорожчий американський позашляховик (фото)

На зображеннях показані різні варіанти використання Wuling Zhiguang EV. Він може бути авто служби доставки, пересувною майстернею, автодомом чи навіть баром на колесах.

Комерційний електромобіль Wuling Zhiguang EV отримав 41-сильний мотор і здатен розвинути 100 км/год. Запас ходу поки не розкривають, як і ціну, проте відомо, що вартість складе менш, ніж 10 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що електричний пікап Chevrolet навчився їздити боком.

Також ми писали про дешевий комерційний електрокар від Renault.