В Украине снизился спрос на электрокары: самые популярные модели (фото)
Украинцы стали покупать меньше электрокаров. В новом сегменте продолжают лидировать модели китайского производства, а в подержанном — Nissan и Tesla.
В октябре украинцы приобрели 4277 электромобилей. Это немного меньше, чем в сентябре и на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В то же время, доля новых электрокаров выросла с 19% до 23%. Подавляющее большинство этих авто — легковые: их приобрели 4124 (новых — 969, подержанных — 3155). Из 153 коммерческих электрокаров только 17 были новыми.
Среди новых электромобилей пользуются спросом модели китайского производства — кроссоверы Honda M-NV и Volkswagen ID.4.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине:
- Honda M-NV — 188 проданных авто.
- Volkswagen ID.4 — 100 ед.
- Zeekr 001 — 94 ед.
- BYD Song Plus — 74 ед.
- Audi Q4 e-tron — 41 ед.
В подержанном сегменте лидерство сохраняет электромобиль Nissan Leaf. Также популярными являются модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 447 проданных авто.
- Tesla Model Y — 299 ед.
- Tesla Model 3 — 281 ед.
- Hyundai Kona Electric — 195 ед.
- Volkswagen e-Golf — 182 ед.
Всего за 2024 год украинцы приобрели 44,2 тыс. электрокаров, причем 80% из них являются бывшими в употреблении.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине снизился спрос на автомобили с пробегом.
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