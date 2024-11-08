В Украине снизился спрос на электрокары: самые популярные модели (фото)

Украинцы стали покупать меньше электрокаров. В новом сегменте продолжают лидировать модели китайского производства, а в подержанном — Nissan и Tesla.

В октябре украинцы приобрели 4277 электромобилей. Это немного меньше, чем в сентябре и на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В то же время, доля новых электрокаров выросла с 19% до 23%. Подавляющее большинство этих авто — легковые: их приобрели 4124 (новых — 969, подержанных — 3155). Из 153 коммерческих электрокаров только 17 были новыми.

Honda M-NV — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: Honda

Среди новых электромобилей пользуются спросом модели китайского производства — кроссоверы Honda M-NV и Volkswagen ID.4.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине:

Honda M-NV — 188 проданных авто. Volkswagen ID.4 — 100 ед. Zeekr 001 — 94 ед. BYD Song Plus — 74 ед. Audi Q4 e-tron — 41 ед.

В подержанном сегменте продолжает лидировать Nissan Leaf Фото: Вадим Добровольский

В подержанном сегменте лидерство сохраняет электромобиль Nissan Leaf. Также популярными являются модели Tesla.

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Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 447 проданных авто. Tesla Model Y — 299 ед. Tesla Model 3 — 281 ед. Hyundai Kona Electric — 195 ед. Volkswagen e-Golf — 182 ед.

Всего за 2024 год украинцы приобрели 44,2 тыс. электрокаров, причем 80% из них являются бывшими в употреблении.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине снизился спрос на автомобили с пробегом.

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