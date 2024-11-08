В Україні знизився попит на електрокари: найпопулярніші моделі (фото)

Українці стали купувати менше електрокарів. У новому сегменті продовжують лідирувати моделі китайського виробництва, а у вживаному — Nissan і Tesla.

У жовтні українці придбали 4277 електромобілів. Це трохи менше, аніж у вересні та на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас, частка нових електрокарів виросла з 19% до 23%. Переважна більшість цих авто – легкові: їх придбали 4124 (нових – 969, вживаних – 3155). Із 153 комерційних електрокарів лише 17 були новими.

Honda M-NV — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: Honda

Серед нових електромобілів користуються попитом моделі китайського виробництва — кросовери Honda M-NV та Volkswagen ID.4.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні:

Honda M-NV – 188 проданих авто. Volkswagen ID.4 – 100 од. Zeekr 001 – 94 од. BYD Song Plus – 74 од. Audi Q4 e-tron – 41 од.

У вживаному сегменті продовжує лідирувати Nissan Leaf Фото: Вадим Добровольський

У вживаному сегменті лідерство зберігає електромобіль Nissan Leaf. Також популярними є моделі Tesla.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 447 проданих авто. Tesla Model Y – 299 од. Tesla Model 3 – 281 од. Hyundai Kona Electric – 195 од. Volkswagen e-Golf – 182 од.

Усього за 2024 рік українці придбали 44,2 тис. електрокарів, причому 80% із них є вживаними.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизився попит на автомобілі з пробігом.

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