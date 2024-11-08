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Авто

В Україні знизився попит на електрокари: найпопулярніші моделі (фото)

електромобілі в Україні, Найпопулярніші електромобілі
Фото: carscoops.com | Продажі електромобілів в Україні припинили зростання

Українці стали купувати менше електрокарів. У новому сегменті продовжують лідирувати моделі китайського виробництва, а у вживаному — Nissan і Tesla.

У жовтні українці придбали 4277 електромобілів. Це трохи менше, аніж у вересні та на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Водночас, частка нових електрокарів виросла з 19% до 23%. Переважна більшість цих авто – легкові: їх придбали 4124 (нових – 969, вживаних – 3155). Із 153 комерційних електрокарів лише 17 були новими.

Honda M-NV, електромобілі в Україні, Найпопулярніші електромобілі Fullscreen
Honda M-NV — найпопулярніший новий електромобіль в Україні
Фото: Honda

Серед нових електромобілів користуються попитом моделі китайського виробництва — кросовери Honda M-NV та Volkswagen ID.4.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні:

  1. Honda M-NV – 188 проданих авто.
  2. Volkswagen ID.4 – 100 од.
  3. Zeekr 001 – 94 од.
  4. BYD Song Plus – 74 од.
  5. Audi Q4 e-tron – 41 од.
Nissan Leaf, електромобілі в Україні, Найпопулярніші електромобілі Fullscreen
У вживаному сегменті продовжує лідирувати Nissan Leaf
Фото: Вадим Добровольський

У вживаному сегменті лідерство зберігає електромобіль Nissan Leaf. Також популярними є моделі Tesla.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  1. Nissan Leaf – 447 проданих авто.
  2. Tesla Model Y – 299 од.
  3. Tesla Model 3 – 281 од.
  4. Hyundai Kona Electric – 195 од.
  5. Volkswagen e-Golf – 182 од.

Усього за 2024 рік українці придбали 44,2 тис. електрокарів, причому 80% із них є вживаними.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизився попит на автомобілі з пробігом.

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