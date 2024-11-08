В Україні знизився попит на електрокари: найпопулярніші моделі (фото)
Українці стали купувати менше електрокарів. У новому сегменті продовжують лідирувати моделі китайського виробництва, а у вживаному — Nissan і Tesla.
У жовтні українці придбали 4277 електромобілів. Це трохи менше, аніж у вересні та на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Водночас, частка нових електрокарів виросла з 19% до 23%. Переважна більшість цих авто – легкові: їх придбали 4124 (нових – 969, вживаних – 3155). Із 153 комерційних електрокарів лише 17 були новими.
Серед нових електромобілів користуються попитом моделі китайського виробництва — кросовери Honda M-NV та Volkswagen ID.4.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні:
- Honda M-NV – 188 проданих авто.
- Volkswagen ID.4 – 100 од.
- Zeekr 001 – 94 од.
- BYD Song Plus – 74 од.
- Audi Q4 e-tron – 41 од.
У вживаному сегменті лідерство зберігає електромобіль Nissan Leaf. Також популярними є моделі Tesla.Важливо
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 447 проданих авто.
- Tesla Model Y – 299 од.
- Tesla Model 3 – 281 од.
- Hyundai Kona Electric – 195 од.
- Volkswagen e-Golf – 182 од.
Усього за 2024 рік українці придбали 44,2 тис. електрокарів, причому 80% із них є вживаними.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизився попит на автомобілі з пробігом.
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