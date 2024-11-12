Несут массу проблем: эксперты назвали шесть самых ненадежных марок автомобилей

Профессиональные специалисты говорят, что самыми частыми причинами ненадежности известных брендов является высокое количество поломок, проблем с различными системами автомобиля и падение ранее высоких стандартов.

Одним из ключевых факторов выбора автомобиля для владельца является надежность, однако в последнее время этот критерий не принимается во внимание покупателями. Профессиональные автомеханики и специалисты по продаже машин Крейг Трайб и Кэмерон Ли назвали шесть марок авто, которые имеют существенные проблемы с надежностью, пишет GOBankingRates.

Эксперты назвали следующие известные бренды, которые бы не рекомендовали своим покупателям по параметру "надежность". Это — Ford, GMC, Volvo, Mercedes-Benz, Rivian и Land Rover. Во всех указанных марках автоспецы замечали ряд хронических проблем — от трансмиссии и подвески до количества поломок. Рассмотрим каждую из них внимательнее.

Форд

Пикапы фирмы Ford следует брать внимательно из-за проблем с надежностью. По словам Крейга Трайба, за 10 лет сервиса автомобиля он обойдется владельцу в 9860 долларов, а некоторые модели имеют довольно большой расход топлива. В частности пикап Ford F-150 в среднем расходует около 13 литров бензина в смешанном цикле.

Слова эксперта подтверждает исследование JD Power, проведенное в 2024 году. Оно показало, что в среднем у Ford приходится около 239 поломок на 100 автомобилей.

GMC

Автомобильный инженер и генеральный директор ACCURL Кэмерон Ли говорит, что марка машин GMC тоже имеет серьезные проблемы с надежностью, в частности в вопросах подвески и трансмиссии. В вышеупомянутом исследовании JD Power GMC расположен на 18 месте в рейтинге надежности среди автопроизводителей, и уступала таким брендам как RAM, Genesis и Nissan.

Вольво

Многие считают шведского производителя одним из лидеров в вопросах безопасности и надежности. Однако Крейг Трайб не советует покупать эти машины, в частности полностью электрические модели. По его словам, авто часто подвергаются поломкам и выходят из строя.

Исследование JD Power указывает, что в среднем на 100 автомобилей Volvo приходится около 245 поломок. В CarEdge отмечают то, что владельцы этих авто в среднем тратят около 13,5 тыс. долл. на техобслуживание за первые 10 лет эксплуатации.

Мерседес-Бенц

Mercedes-Benz за последние годы стали более ненадежными, учитывая высокую цену этого бренда. В частности, специалисты отмечают, что некоторые модели продаются в США по цене более 110 000 долларов. Крейг Трайб говорит, что когда-то эти автомобили "были образцом надежности и инженерии, но надежность ухудшилась".

В JD Power выяснили, что среди 100 автомобилей бренда приходится около 218 поломок. Подсчеты CarEdge указывают, что владельцы этих машин потратят за первые 10 лет использования почти 16 тыс. долл США.

Ривиан

Эксперт Кэмерон Ли говорит, что часто сталкивается с ремонтом электромобилей этой марки. Несмотря на наличие значительного количества плюсов, фактор надежности не является основным из них.

"По моему профессиональному мнению как механика, Rivian — это бренд, которого покупатели, возможно, захотят избежать. Несмотря на инновационный дизайн и впечатляющую производительность, автомобили Rivian страдают от проблем с надежностью", — поделился эксперт и добавляет, что владельцы Rivian страдают от отсутствия нужных деталей и квалифицированных техников для их обслуживания.

Land Rover

Кэмерон Ли отмечает, что эта марка уже давно известна своими двумя хроническими проблемами — это высокая стоимость самого бренда и недешевая стоимость обслуживания авто. Кроме того, у машины есть частые проблемы с отказом электросистем и пневматической подвеской.

"Ремонт Land Rover может быть чрезвычайно дорогим, а стоимость обслуживания этих автомобилей непомерно высока", — сказал Кэмерон Ли.

По данным CarEdge, владельцы Land Rover тратят около 17,4 тыс. долл США на обслуживание своего автомобиля в течение первых десяти лет.

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