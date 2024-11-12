Завдадуть масу проблем: експерти назвали шість ненайдійних марок автомобілів

Професійні фахівці кажуть, що найчастішими причинами ненадійності відомих брендів є висока кількість поломок, проблем з різними системами автомобіля та падіння раніше високих стандартів.

Одним з ключових факторів вибору автомобіля для власника є надійність, однак останнім часом цей критерій не береться до уваги покупцями. Професійні автомеханіки та спеціалісти з продажу машин Крейг Трайб і Кемерон Лі назвали шість марок авто, які мають суттєві проблеми з надійністю, пише GOBankingRates.

Експерти назвали наступні відомі бренди, які б не рекомендували своїм покупцям щодо параметра "надійність". Це — Ford, GMC, Volvo, Mercedes-Benz, Rivian та Land Rover. У всіх вказаних марках автоспеци помічали низку хронічних проблем — від трансмісії та підвіски до кількості поломок. Розглянемо кожну з них уважніше.

Ford

Пікапи фірми Ford слід брати уважно через проблеми з надійністю. За словами Крейга Трайба, за 10 років сервісу автомобіля він обійдеться власнику в 9 860 доларів, а деякі моделі мають доволі велику витрату пального. Зокрема пікап Ford F-150 у середньому витрачає близько 13 літрів бензину в змішаному циклі.

Слова експерта підтверджує дослідження JD Power, проведене у 2024 році. Воно показало, що в середньому у Ford припадає близько 239 поломок на 100 автомобілів.

GMC

Автомобільний інженер і генеральний директор ACCURL Кемерон Лі каже, що марка машин GMC теж має серйозні проблеми з надійністю, зокрема у питаннях підвіски та трансмісії. У вищезгаданому дослідженні JD Power GMC розташований на 18 місці в рейтингу надійності серед автовиробників, і поступалася таким брендами як RAM, Genesis та Nissan.

Volvo

Багато хто вважає шведського виробника одним з лідерів у питаннях безпеки та надійності. Однак Крейг Трайб не радить купувати ці машини, зокрема повністю електричні моделі. За його словами, авто часто зазнають поломок та виходять з ладу.

Дослідження JD Power вказує, що в середньому на 100 автомобілів Volvo припадає близько 245 поломок. У CarEdge зазначають те, що власники цих авто в середньому витрачають близько 13,5 тис. дол на техобслуговування за перші 10 років експлуатації.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz за останні роки стали ненадійнішими, враховуючи високу ціну цього бренду. Зокрема, фахівці відзначають, що деякі моделі продаються у США за ціною понад 110 000 доларів. Крейг Трайб каже, що колись ці автомобілі "були зразком надійності та інженерії, але надійність погіршилася".

У JD Power з'ясували, що серед 100 автомобілів бренду припадає близько 218 поломок. Підрахунки CarEdge вказують, що власники цих машин витратять за перші 10 років використання майже 16 тис. дол США.

Rivian

Експерт Кемерон Лі каже, що часто стикається з ремонтом електромобілів цієї марки. Попри наявність значної кількості плюсів, фактор надійності не є основним з ним.

"На мою професійну думку як механіка, Rivian — це бренд, якого покупці, можливо, захочуть уникнути. Попри інноваційний дизайн і вражаючу продуктивність, автомобілі Rivian страждають від проблем з надійністю", — поділився експерт та додає, що власники Rivian страждають від відсутності потрібних деталей і кваліфікованих техніків для їх обслуговування.

Land Rover

Кемерон Лі відзначає, що ця марка вже давно відома своїми двома хронічними проблемами — це висока вартість самого бренду та недешева вартість обслуговування авто. Крім того, у машини є часті проблеми з відмовою електросистем і пневматичною підвіскою.

"Ремонт Land Rover може бути надзвичайно дорогим, а вартість обслуговування цих автомобілів непомірно висока", — сказав Кемерон Лі.

За даними CarEdge, власники Land Rover витрачають близько 17,4 тис. дол США на обслуговування свого автомобіля протягом перших десяти років.

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