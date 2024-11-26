Разгоняется до 966 км/ч: на аукцион выставили впечатляющее реактивное авто 60-х (фото)
Уникальный болид Spirit of America Sonic I оснащен реактивным двигателем от истребителя F-4 Phantom. В 1965 году он установил мировой рекорд скорости — развил 966,5 км/ч.
В США на аукцион RM Sotheby's выставили болид Spirit of America Sonic I 1965 года, который установил мировой рекорд скорости. За него планируют получить от 500 000 до 1 000 000 долларов. Об уникальном авто рассказали на сайте аукционного дома.
Spirit of America Sonic I — один из первых в мире реактивных автомобилей. Его оснастили двигателем General Electric J79 от знаменитого истребителя McDonnell Douglas F-4 Phantom. Он оснащен форсажной камерой и выдает тягу в 67 кН.Важно
Обтекаемый болид с заостренным "носом" и большим килем больше напоминает ракету. Примечательно, что замедляют его не только дисковые тормоза, но и парашют.
За рулем Spirit of America Sonic I американский гонщик Крейг Бридлав 15 ноября 1965 года установил мировой рекорд скорости среди автомобилей. Он разогнался по дну высохшего соленого озера Бонневиль в США до 966,57 км/ч.
С 1975 года Spirit of America Sonic I демонстрировали в музее на знаменитом автодроме в Индианаполисе. Теперь он распродает часть экспонатов.
Между прочим, одним из этих экспонатов является редкий обтекаемый болид Mercedes 1954 года, который оценили в 55 миллионов долларов.
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