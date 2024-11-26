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Розганяється до 966 км/год: на аукціон виставили разюче реактивне авто 60-х (фото)

Spirit of America 1965, Spirit of America, Spirit of America Sonic I, реактивне авто, Крейг Брідлав
Фото: Getty | Гонщик Крейг Брідлав встановив на Spirit of America Sonic I світовий рекорд швидкості

Унікальний болід Spirit of America Sonic I оснащений реактивним двигуном від винищувача F-4 Phantom. У 1965 році він встановив світовий рекорд швидкості — розвинув 966,5 км/год.

У США на аукціон RM Sotheby’s виставили болід Spirit of America Sonic I 1965 року, який встановив світовий рекорд швидкості. За нього планують отримати від 500 000 до 1 000 000 доларів. Про унікальне авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Spirit of America Sonic I, Spirit of America 1965, Spirit of America Fullscreen
Болід оснащений реактивним двигуном від винищувача F-4 Phantom
Фото: RM Sotheby's

Spirit of America Sonic I — один із перших у світі реактивних автомобілів. Його оснастили двигуном General Electric J79 від знаменитого винищувача McDonnell Douglas F-4 Phantom. Він оснащений форсажною камерою та видає тягу в 67 кН.

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Обтічний болід із загостреним "носом" та великим кілем більше нагадує ракету. Примітно, що сповільнюють його не лише дискові гальма, але й парашут.

Spirit of America, Spirit of America Sonic I Fullscreen
Авто здатне розвинути 966 км/год
Фото: RM Sotheby's

За кермом Spirit of America Sonic I американський гонщик Крейг Брідлав 15 листопада 1965 року встановив світовий рекорд швидкості серед автомобілів. Він розігнався по дну висохлого солоного озера Бонневіль у США до 966,57 км/год.

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Фото: RM Sotheby's

Із 1975 року Spirit of America Sonic I демонстрували в музеї на знаменитому автодромі в Індіанаполісі. Тепер він розпродає частину експонатів.

До того ж одним із цих експонатів є рідкісний обтічний болід Mercedes 1954 року, який оцінили в 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що з молотка пішов старовинний спорткар гонщика "Формули-1" із тюнінгом від McLaren.