Мощный раритет: обнаружен 14-летний заряженный Ford Mustang в новом состоянии (фото)
Shelby GT500 — заряженная версия Ford Mustang 2010 года с 5,4-литровым компрессорным V8 на 540 сил. Спорткар способен разогнаться до сотни за 4,3 с и развить 250 км/ч.
В США обнаружили прекрасно сохранившийся спорткар Ford Mustang 2010 года. Это капсула времени с пробегом всего 3916 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
На протяжении 14 лет у этого Ford Mustang был только один владелец. Он заботился о спорткаре, хранил его в гараже и очень мало эксплуатировал.
Состояние купе Ford Mustang близко к идеальному — его кузов, салон и силовой агрегат прекрасно сохранились. Сейчас автомобиль планируют продать за 54 900 долларов.
Высокая цена Ford Mustang обусловлена не только его состоянием, но и тем, что это редкая заряженная версия Shelby GT500. В 2010 году было произведено всего 2000 таких автомобилей.
Ford Mustang Shelby GT500 — флагманский вариант модели, оснащенный 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 540 сил. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.
Конкретно это авто отличается окраской с двумя полосами на капоте и крыше, а также черно-белым кожаным салоном. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сидений.
Кстати, недавно в США посреди леса обнаружили уникальный Ford Mustang McLaren.
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