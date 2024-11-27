Мощный раритет: обнаружен 14-летний заряженный Ford Mustang в новом состоянии (фото)

Shelby GT500 — заряженная версия Ford Mustang 2010 года с 5,4-литровым компрессорным V8 на 540 сил. Спорткар способен разогнаться до сотни за 4,3 с и развить 250 км/ч.

В США обнаружили прекрасно сохранившийся спорткар Ford Mustang 2010 года. Это капсула времени с пробегом всего 3916 км. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

На протяжении 14 лет у этого Ford Mustang был только один владелец. Он заботился о спорткаре, хранил его в гараже и очень мало эксплуатировал.

Состояние купе Ford Mustang близко к идеальному — его кузов, салон и силовой агрегат прекрасно сохранились. Сейчас автомобиль планируют продать за 54 900 долларов.

Салон отделан черно-белой кожей

Высокая цена Ford Mustang обусловлена не только его состоянием, но и тем, что это редкая заряженная версия Shelby GT500. В 2010 году было произведено всего 2000 таких автомобилей.

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Ford Mustang Shelby GT500 — флагманский вариант модели, оснащенный 5,4-литровым компрессорным V8 мощностью 540 сил. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Спорткар оснащен 540-сильным V8

Конкретно это авто отличается окраской с двумя полосами на капоте и крыше, а также черно-белым кожаным салоном. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сидений.

Кстати, недавно в США посреди леса обнаружили уникальный Ford Mustang McLaren.

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