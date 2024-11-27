Потужний раритет: виявлено 14-річний заряджений Ford Mustang у новому стані (фото)

Shelby GT500 — заряджена версія Ford Mustang 2010 року з 5,4-літровим компресорним V8 на 540 сил. Спорткар здатен розігнатися до сотні за 4,3 с і розвинути 250 км/год.

У США виявили чудово збережений спорткар Ford Mustang 2010 року. Це капсула часу з пробігом усього 3916 км. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Упродовж 14 років у цього Ford Mustang був лише один власник. Він дбав про спорткар, зберігав його в гаражі та дуже мало експлуатував.

Стан купе Ford Mustang близький до ідеального – його кузов, салон та силовий агрегат чудово збереглися. Зараз автомобіль планують продати за 54 900 доларів.

Салон оздоблений чорно-білою шкірою

Висока ціна Ford Mustang обумовлена не лише його станом, але й тим, що це рідкісна заряджена версія Shelby GT500. У 2010 році виготовили лише 2000 таких автомобілів.

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Ford Mustang Shelby GT500 – флагманський варіант моделі, оснащений 5,4-літровим компресорним V8 потужністю 540 сил. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Спорткар оснащений 540-сильним V8

Конкретно це авто вирізняється забарвленням із двома смугами на капоті й даху, а також чорно-білим шкіряним салоном. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль та електропривід сидінь.

До речі, нещодавно в США посеред лісу виявили унікальний Ford Mustang McLaren.

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