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В США создали мощный трехколесный электровелосипед с запасом хода более 200 км (фото)

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Meet One Tour — трехколесный велосипед грузоподъемностью 250 кг

Электрический велосипед Meet One Tour оснащен сразу двумя моторами, а его запас хода превышает 200 км. Грузоподъемность байка составляет 250 кг.

Производитель электрических велосипедов Meet One Trike презентовал оригинальную модель Tour. Она поступает в продажу по цене от 3299 долларов. О ней рассказали на сайте производителя.

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Электробайк приспособлен к бездорожью

Новый Meet One Tour — тяжелый трехколесный электробайк, который ставит на комфорт. Его оснастили креслом со спинкой, высоким рулем и диодной оптикой.

Электрический велосипед имеет толстую стальную раму и рассчитан на грузоподъемность в 250 кг. До 68 кг можно перевозить в задней корзине-багажнике.

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Багажник рассчитан на груз массой до 68 кг

Электробайк Meet One Tour получил сразу два мотора, которые суммарно развивают 3,3 л.с. (2,4 кВт). Максимальная скорость ограничена на 25 км/ч.

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Две батареи Samsung емкостью по 15 А∙ч обеспечивают запас хода до 209 км. Конечно же, сохранен педальный привод, причем его дополнили 7 передачами.

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Запас хода электровелосипеда составляет 209 км

Meet One Tour подготовлен к легкому бездорожью благодаря усиленной подвеске с амортизаторами спереди и сзади и 20-дюймовым шинам с высоким профилем. Кроме того, трехколесный электровелосипед получил дифференциал, дисковые тормоза и даже стояночный тормоз.

Кстати, недавно презентовали новый электровелосипед Renault за 1300 евро.

Также Фокус рассказывал о трехколесном электровелосипеде с коляской.