У США створили потужний триколісний електровелосипед із запасом ходу понад 200 км (фото)

Електричний велосипед Meet One Tour оснащений одразу двома моторами, а його запас ходу перевищує 200 км. Вантажопідйомність байка становить 250 кг.

Виробник електричних велосипедів Meet One Trike презентував оригінальну модель Tour. Вона надходить у продаж за ціною від 3299 доларів. Про неї розповіли на сайті виробника.

Електробайк пристосований до бездоріжжя

Новий Meet One Tour – важкий триколісний електробайк, який ставить на комфорт. Його оснастили кріслом зі спинкою, високим кермом та діодною оптикою.

Електричний велосипед має товсту сталеву раму і розрахований на вантажопідйомність в 250 кг. До 68 кг можна перевозити у задньому кошику-багажнику.

Багажник розрахований на вантаж масою до 68 кг

Електробайк Meet One Tour отримав одразу два мотори, які сумарно розвивають 3,3 к. с. (2,4 кВт). Максимальна швидкість обмежена на 25 км/год.

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Дві батареї Samsung ємністю по 15 А∙год забезпечують запас ходу до 209 км. Звісно ж, збережено педальний привід, причому його доповнили 7 передачами.

Запас ходу електровелосипеда становить 209 км

Meet One Tour підготовлений до легкого бездоріжжя завдяки посиленій підвісці з амортизаторами спереду і ззаду та 20-дюймовим шинам із високим профілем. Крім того, триколісний електровелосипед отримав диференціал, дискові гальма та навіть стояночне гальмо.

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