Обнаружено знаменитое американское авто 70-х в новом состоянии (видео)

Изготовлено всего 5225 купе Dodge Charger Daytona 1977 года. Автомобиль оснащен 5,9-литровым V8 и автоматической КПП.

В США обнаружили Dodge Charger 1977 года в идеальном состоянии. Купе является капсулой времени — выглядит, как новое. О нем рассказал в видео на Youtube блогер и автоколлекционер Лу Костабайл.

Этот Dodge Charger Daytona в конце 1976 года приобрели супруги Брюс и Линда. Он очень мало эксплуатировался, ведь ему отвели роль второго авто в семье. Пробег за 48 лет составляет всего 77 400 км.

Изготовлено всего 5225 Dodge Charger Daytona 1977 года Фото: скриншот / YouTube

Брюс и Линда до сих пор владеют этим Dodge Charger Daytona. Автомобиль сохранил родное лакокрасочное покрытие и отделку салона. Он выглядит так, будто только приобретен в автосалоне.

Салон Dodge Charger хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

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Dodge Charger Daytona — довольно редкая версия модели. В 1977 году изготовили всего 5225 таких купе. В отличие от Charger Daytona первого поколения, авто не получило огромное антикрыло.

Фото: скриншот / YouTube

К тому же, в середине 70-х Dodge Charger потерял в мощности из-за новых эконорм и топливного кризиса. Под капотом этого купе установлен 5,9-литровый V8 мощностью 175 л.с. В паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Кстати, недавно в США обнаружили роскошный Buick 70-х с малым пробегом и большим 7,5-литровым V8.

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