Виявлено знамените американське авто 70-х у новому стані (відео)
Виготовлено всього 5225 купе Dodge Charger Daytona 1977 року. Автомобіль оснащений 5,9-літровим V8 та автоматичною КПП.
У США виявили Dodge Charger 1977 року в ідеальному стані. Купе є капсулою часу – виглядає, як нове. Про нього розповів у відео на Youtube блогер та автоколекціонер Лу Костабайл.
Цей Dodge Charger Daytona у кінці 1976 року придбало подружжя Брюс та Лінда. Він дуже мало експлуатувався, адже йому відвели роль другого авто в родині. Пробіг за 48 років становить усього 77 400 км.
Брюс та Лінда досі володіють цим Dodge Charger Daytona. Автомобіль зберіг рідне лакофарбове покриття та оздоблення салону. Він виглядає так, ніби тільки придбаний у автосалоні.Важливо
Dodge Charger Daytona – досить рідкісна версія моделі. У 1977 році виготовили лише 5225 таких купе. На відміну від Charger Daytona першого покоління, авто не отримало величезне антикрило.
До того ж, у середині 70-х Dodge Charger втратив у потужності через нові еконорми та паливну кризу. Під капотом цього купе встановлено 5,9-літровий V8 потужністю 175 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматичну КПП.
До речі, нещодавно в США виявили розкішний Buick 70-х із малим пробігом та великим 7,5-літровим V8.
Також Фокус розповідав про рідкісний Chevrolet Camaro за $100 000, який простояв у гаражі 53 роки.