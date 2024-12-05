Виявлено знамените американське авто 70-х у новому стані (відео)

Виготовлено всього 5225 купе Dodge Charger Daytona 1977 року. Автомобіль оснащений 5,9-літровим V8 та автоматичною КПП.

У США виявили Dodge Charger 1977 року в ідеальному стані. Купе є капсулою часу – виглядає, як нове. Про нього розповів у відео на Youtube блогер та автоколекціонер Лу Костабайл.

Цей Dodge Charger Daytona у кінці 1976 року придбало подружжя Брюс та Лінда. Він дуже мало експлуатувався, адже йому відвели роль другого авто в родині. Пробіг за 48 років становить усього 77 400 км.

Виготовлено лише 5225 Dodge Charger Daytona 1977 року Фото: скриншот / YouTube

Брюс та Лінда досі володіють цим Dodge Charger Daytona. Автомобіль зберіг рідне лакофарбове покриття та оздоблення салону. Він виглядає так, ніби тільки придбаний у автосалоні.

Салон Dodge Charger добре зберігся Фото: скриншот / YouTube

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Dodge Charger Daytona – досить рідкісна версія моделі. У 1977 році виготовили лише 5225 таких купе. На відміну від Charger Daytona першого покоління, авто не отримало величезне антикрило.

Фото: скриншот / YouTube

До того ж, у середині 70-х Dodge Charger втратив у потужності через нові еконорми та паливну кризу. Під капотом цього купе встановлено 5,9-літровий V8 потужністю 175 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматичну КПП.

До речі, нещодавно в США виявили розкішний Buick 70-х із малим пробігом та великим 7,5-літровим V8.

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