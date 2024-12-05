На аукцион выставили малоизвестный гоночный болид Михаэля Шумахера (фото)

В 1992 году молодой Михаэль Шумахер успешно выступал на устаревшем болиде Benetton B191. Карбоновое авто оснащено 660-сильным V8 Ford Cosworth.

В США на аукцион RM Sotheby's выставили болид Benetton B191 1991 года. За гоночное авто планируют получить от 600 000 до 800 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Фото: RM Sotheby's

Это авто ценно тем, что на нем в 1992 году выступал Михаэль Шумахер. Новый болид Benetton не был готов к старту сезона в "Формуле-1", поэтому первые Гран-при гонщики проводили на авто 1991 года.

На Гран-при ЮАР 1992 года Михаэль Шумахер стал четвертым на Гран-при ЮАР Фото: RM Sotheby's

Впрочем, Михаэль Шумахер, который в то время был еще начинающим гонщиком, смог успешно выступить на устаревшем Benetton B191 — стал четвертым в Гран-при ЮАР.

Долгое время авто было музейным экспонатом Фото: RM Sotheby's

Позже этот болид передали партнеру по команде Мартину Брандлу, однако он сошел с дистанции в двух гонках из-за неисправностей. После этого пилоты Benetton получили новые болиды, а B191 списали.

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Позже авто было продано частному коллекционеру. С 2005 года его демонстрировали в музее на автодроме в Индианаполисе (США).

Болид оснащен 660-сильным V8 Ford Cosworth Фото: RM Sotheby's

Benetton B191 изготовлен из карбона и весит всего 505 кг. Авто Шумахера оснащено 3,5-литровым V8 Ford Cosworth мощностью 660 л.с. и 6-ступенчатой механической КПП.

Кстати, на аукцион выставили еще несколько авто из коллекции музея Индианаполиса. Среди них — уникальный болид Mercedes 1954 года за 55 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что автомузей Индианаполиса выставил на продажу самый дорогой Chevrolet Corvette за $7 миллионов.