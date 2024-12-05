На аукціон виставили маловідомий гоночний болід Міхаеля Шумахера (фото)

У 1992 році молодий Міхаель Шумахер успішно виступав на застарілому боліді Benetton B191. Карбонове авто оснащене 660-сильним V8 Ford Cosworth.

У США на аукціон RM Sotheby’s виставили болід Benetton B191 1991 року. За гоночне авто планують отримати від 600 000 до 800 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Фото: RM Sotheby's

Це авто цінне тим, що на ньому в 1992 році виступав Міхаель Шумахер. Новий болід Benetton не був готовий до старту сезону в "Формулі-1", тому перші Гран-прі гонщики проводили на авто 1991 року.

На Гран-прі ПАР 1992 року Міхаель Шумахер став четвертим Фото: RM Sotheby's

Утім, Міхаель Шумахер, який на той час був ще гонщиком-початківцем, зміг успішно виступити на застарілому Benetton B191 – став четвертим у Гран-прі ПАР.

Тривалий час авто було музейним експонатом Фото: RM Sotheby's

Пізніше цей болід передали партнеру по команді Мартіну Брандлу, однак він зійшов з дистанції у двох гонках через несправності. Після цього пілоти Benetton отримали нові боліди, а B191 списали.

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Пізніше авто продали приватному колекціонеру. Із 2005 року його демонстрували в музеї на автодромі в Індіанаполісі (США).

Болід оснащений 660-сильним V8 Ford Cosworth Фото: RM Sotheby's

Benetton B191 виготовлений з карбону і важить усього 505 кг. Авто Шумахера оснащене 3,5-літровим V8 Ford Cosworth потужністю 660 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП.

До речі, на аукціон виставили ще кілька авто із колекції музею Індіанаполіса. Серед них — унікальний болід Mercedes 1954 року за 55 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що автомузей Індіанаполіса виставив на продажу найдорожчий Chevrolet Corvette за $7 мільйонів.