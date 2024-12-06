С террасой и вертолетной площадкой: роскошный автодом за $2,5 миллиона показали на видео

Автодом Furrion Elysium достигает 13,7 м в длину, а в его салоне установлена двуспальная кровать, кухня с посудомоечной машиной и даже ванна. На крышу может садиться легкий вертолет.

В интернете показали представительский автодом Furrion Elysium. Он существует в одном-единственном экземпляре и стоит 2,5 миллиона долларов. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Matt's RV Reviews.

Дом на колесах выпустили еще в 2017 году и он стал своего рода демонстрацией возможностей Furrion. Впрочем, Elysium могут изготавливать по индивидуальным заказам.

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В основе автодома лежит трехосное шасси грузовика Freightliner, а в движение его приводит турбодизель Cummins на 306 сил. Furrion Elysium достигает 13,7 м в длину, 2,4 м в ширину и 4,1 м в высоту. Во время стоянки он становится шире благодаря выдвижным секциям и навесам.

На крыше оборудовали вертолетную площадку Фото: скриншот / YouTube

Интерьер Furrion Elysium отделали кожей, деревом и дорогой плиткой. В спальне установлена широкая кровать и зеркало на потолке, а в гостиной — кожаный диван. На кухне есть электроплита с духовкой, раковина, посудомоечная машина и большой холодильник, а в санузле — большая ванна.

В отделке использованы дорогие материалы Фото: скриншот / YouTube

Кроме того, автодом Furrion Elysium оснащен двумя 75-дюймовыми телевизорами, трехзонным климат-контролем, диодным освещением и мощной аудиосистемой.

На кухне установили холодильник, духовку и посудомоечную машину Фото: скриншот / YouTube

На крыше оборудовали террасу и даже небольшую вертолетную площадку. На боковинах вместо окон установили большие экраны.

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