Із терасою і вертолітним майданчиком: розкішний автодім за $2,5 мільйона показали на відео

Автодім Furrion Elysium сягає 13,7 м завдовжки, а в його салоні встановлено двоспальне ліжко, кухню з посудомийною машиною та навіть ванну. На дах може сідати легкий вертоліт.

В інтернеті показали представницький автодім Furrion Elysium. Він існує в одному-єдиному екземплярі та коштує 2,5 мільйона доларів. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Matt’s RV Reviews.

Дім на колесах випустили ще в 2017 році і він став свого роду демонстрацією можливостей Furrion. Утім, Elysium можуть виготовляти за індивідувальними замовленнями.

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В основі автодому лежить тривісне шасі вантажівки Freightliner, а в рух його приводить турбодизель Cummins на 306 сил. Furrion Elysium сягає 13,7 м завдовжки, 2,4 м завширшки та 4,1 м заввишки. Під час стоянки він стає ширшим завдяки висувним секціям та навісам.

На даху обладнали вертолітний майданчик Фото: скриншот / YouTube

Інтер’єр Furrion Elysium оздобили шкірою, деревом та дорогою плиткою. У спальні встановлене широке ліжко та дзеркало на стелі, а у вітальні – шкіряний диван. На кухні є електроплита з духовкою, раковина, посудомийна машина і великий холодильник, а в санвузлі – чимала ванна.

В оздобленні використані дорогі матеріали Фото: скриншот / YouTube

Крім того, автодім Furrion Elysium оснащений двома 75-дюймовими телевізорами, тризонним клімат-контролем, діодним освітленням та потужною аудіосистемою.

На кухні встановили холодильник, духовку та посудомийну машину Фото: скриншот / YouTube

На даху обладнали терасу та навіть невеликий вертолітний майданчик. На боковинах замість вікон встановили великі екрани.

До речі, нещодавно презентували розкішний дім на колесах Mercedes Brabus за 1,5 мільйона доларів.

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