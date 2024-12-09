Седаны, кроссоверы и купе: определены самые надежные автомобили современности (фото)

Исследование установило, что бензиновые авто надежнее электромобилей и плагин-гибридов. Лидерами рейтинга являются японские автопроизводители.

В США опубликовали традиционный ежегодный рейтинг надежности авто. Сформировало его издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях. Результаты опубликовали на его сайте.

Эксперты Consumer Reports опросили 300 000 владельцев авто 22 марок, выпущенных с 2000 по 2024 год и узнали об основных неисправностях машин за последние 12 месяцев. Поломки поделили на 20 различных категорий.

Бренд Subaru возглавил рейтинг, а Forester стал одной из самых надежных моделей Фото: Subaru

Процент проблемных авто, отзывы владельцев и результаты тестов являются основными параметрами, по которым определяют индекс надежности. Его оценивают по 100-балльной шкале.

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В рамках исследования были выявлены интересные тенденции. У электромобилей в среднем зафиксировано на 42% больше проблем, чем у бензиновых авто, а у плагин гибридов — на 70% больше. В то же время, обычные гибриды достаточно надежны.

Легковые седаны и хэтчбеки наименее проблемные: их средний рейтинг — 60. У минивэнов этот показатель составляет 57, у кроссоверов — 49, а у пикапов — 36.

Первые шесть мест в рейтинге заняли японские автопроизводители Фото: Consumer Reports

Самые надежные автомобили производят азиатские компании: их средний рейтинг надежности — 57 из 100 тогда, как у европейских производителей — 48, а у американских — 38. Первые шесть мест в рейтинге заняли японские бренды.

Лидером рейтинга стала марка Subaru (рейтинг — 68), второе место занял Lexus (65), а третье — Toyota (62). Эксперты Consumer Reports отмечают, что эти производители используют проверенные платформы и агрегаты. Последние места заняли Rivian (14), Cadillac (27) и GMC (33).

Toyota RAV4 попала в перечень самых надежных авто Фото: Toyota

Кроме того, назвали самые надежные авто на рынке с самым высоким рейтингом:

Ford Mustang;

Hyundai Elantra;

Kia Sorento;

Lexus NX;

Subaru Forester;

Subaru Impreza;

Toyota Corolla;

Toyota Highlander;

Toyota RAV4.

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