Седани, кросовери і купе: визначено найнадійніші автомобілі сучасності (фото)

Дослідження встановило, що бензинові авто надійніші за електромобілі та плагін-гібриди. Лідерами рейтингу є японські автовиробники.

У США опублікували традиційний щорічний рейтинг надійності авто. Сформувало його видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях. Результати опублікували на його сайті.

Експерти Consumer Reports опитали 300 000 власників авто 22 марок, випущених із 2000 по 2024 рік і дізналися про основні несправності машин за останні 12 місяців. Поломки поділили на 20 різних категорій.

Бренд Subaru очолив рейтинг, а Forester став однією з найнадійніших моделей Фото: Subaru

Процент проблемних авто, відгуки власників та результати тестів є основними параметрами, за яким визначають індекс надійності. Його оцінюють за 100-бальною шкалою.

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У рамках дослідження були виявлені цікаві тенденції. В електромобілів у середньому зафіксовано на 42% більше проблем, аніж у бензинових авто, а в плагін гібридів – на 70% більше. У той же час, звичайні гібриди досить надійні.

Легкові седани і хетчбеки найменш проблемні: їх середній рейтинг – 60. У мінівенів цей показник складає 57, у кросоверів – 49, а в пікапів – 36.

Перші шість місць у рейтингу посіли японські автовиробники Фото: Consumer Reports

Найнадійніші автомобілі виробляють азійські компанії: їх середній рейтинг надійності – 57 із 100 тоді, як у європейських виробників – 48, а в американських – 38. Перші шість місць у рейтингу зайняли японські бренди.

Лідером рейтингу стала марка Subaru (рейтинг – 68), друге місце посів Lexus (65), а третє – Toyota (62). Експерти Consumer Reports відзначають, що ці виробники використовують перевірені платформи та агрегати. Останні місця посіли Rivian (14), Cadillac (27) та GMC (33).

Toyota RAV4 потрапила до переліку найнадійніших авто Фото: Toyota

Крім того, назвали найнадійніші авто на ринку із найвищим рейтингом:

Ford Mustang;

Hyundai Elantra;

Kia Sorento;

Lexus NX;

Subaru Forester;

Subaru Impreza;

Toyota Corolla;

Toyota Highlander;

Toyota RAV4.

Раніше найнадійніші вжитвані авто віком до 13 років назвали в Німеччині.

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