Новый кроссовер Kia за $12 000 рассекретили за считанные дни до премьеры (фото, видео)

Новый Kia Syros — компактный городской кроссовер стоимостью от 12 000 долларов. Модель предложат в бензиновой и дизельной версиях, а позже появится электрокар.

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Опубликованы официальные тизеры Kia Syros. Компактный бюджетный кроссовер презентуют 19 декабря, а его продажи стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщается на сайте Kia.

Новый Kia Syros — компактная модель, длиной примерно 4,2 м. Ее базовая цена составит примерно 12 000 долларов. Для снижения себестоимости авто будут изготавливать в Индии.

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Кроссовер Kia Syros отличается двухобъемным силуэтом с высоким капотом. У него плавные формы кузова, большие вертикальные фары и выдвижные дверные ручки.

Салон Kia Syros 2025 показали лишь частично. Видно, что топовая версия получила 10,25-дюймовый тачскрин. Топовая версия модели получит панорамную крышу, набор систем безопасности, акустику Bose, электропривод и вентиляцию сидений.

Фото: Kia

Новый Kia Syros дебютирует с 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 120 л. с. и 1,5-литровым 115-сильным турбодизелем. Модель предложат с механической, автоматической или роботизированной КПП. Позже появится электрический вариант кроссовера.

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