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Новий кросовер Kia за $12 000 розсекретили за лічені дні до прем'єри (фото, відео)

Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025
Фото: Kia | Kia Syros — компактний бюджетний кросовер

Новий Kia Syros — компактний міський кросовер вартістю від 12 000 доларів. Модель запропонують у бензиновій та дизельній версіях, а пізніше з'явиться електрокар.

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Опубліковано офіційні тизери Kia Syros. Компактний бюджетний кросовер презентують 19 грудня, а його продажі стартують на початку 2025 року. Про це повідомляється на сайті Kia.

Новий Kia Syros — компактна модель, завдовжки приблизно 4,2 м. Її базова ціна складе приблизно 12 000 доларів. Для зниження собівартості авто виготовлятимуть в Індії.

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Кросовер Kia Syros вирізняється двооб’ємним силуетом із високим капотом. У нього плавні форми кузова, великі вертикальні фари та висувні дверні ручки.

Салон Kia Syros 2025 показали лише частково. Видно, що топова версія отримала 10,25-дюймовий тачскрін. Топова версія моделі отримає панорамний дах, набір систем безпеки, акустику Bose, електропривід і вентиляцію сидінь.

Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025 Fullscreen
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025 Fullscreen
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025 Fullscreen
Фото: Kia
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025 Fullscreen
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025
Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia, Kia Syros 2025

Новий Kia Syros дебютує із 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 120 к. с. та 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. Модель запропонують із механічною, автоматичною або роботизованою КПП. Пізніше з’явиться електричний варіант кросовера.

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