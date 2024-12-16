Новий кросовер Kia за $12 000 розсекретили за лічені дні до прем'єри (фото, відео)

Новий Kia Syros — компактний міський кросовер вартістю від 12 000 доларів. Модель запропонують у бензиновій та дизельній версіях, а пізніше з'явиться електрокар.

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Опубліковано офіційні тизери Kia Syros. Компактний бюджетний кросовер презентують 19 грудня, а його продажі стартують на початку 2025 року. Про це повідомляється на сайті Kia.

Новий Kia Syros — компактна модель, завдовжки приблизно 4,2 м. Її базова ціна складе приблизно 12 000 доларів. Для зниження собівартості авто виготовлятимуть в Індії.

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Кросовер Kia Syros вирізняється двооб’ємним силуетом із високим капотом. У нього плавні форми кузова, великі вертикальні фари та висувні дверні ручки.

Салон Kia Syros 2025 показали лише частково. Видно, що топова версія отримала 10,25-дюймовий тачскрін. Топова версія моделі отримає панорамний дах, набір систем безпеки, акустику Bose, електропривід і вентиляцію сидінь.

Фото: Kia

Новий Kia Syros дебютує із 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 120 к. с. та 1,5-літровим 115-сильним турбодизелем. Модель запропонують із механічною, автоматичною або роботизованою КПП. Пізніше з’явиться електричний варіант кросовера.

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