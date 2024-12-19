ДТП на $150 000: новенький BMW M5 2024 разбили во время теста (фото)

Новый BMW M5 2024 оснащен гибридной установкой на 727 сил и весит более 2 тонн. Водитель не справился с управлением мощным авто на мокрой дороге.

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Седан BMW M5 нового поколения совсем недавно вышел на рынок, а уже несколько этих авто разбили в ДТП. Одна из аварий произошла недавно в Нидерландах, а ее фотографии опубликовали на Reddit.

У авто повреждена передняя часть Фото: Reddit

Этот BMW M5 G90 был тестовым и демонстрационным авто у местного дилера. По одной версии, за рулем был стажер автосалона, по другой — потенциальный покупатель.

Полноприводный спортивный седан BMW потерял управляемость на мокрой дороге и его занесло. Авто перелетело через бордюр и оказалось в кустах.

Фото: Reddit

BMW M5 G90 получил повреждения передней части. В частности, по фото видно, что у него погнут капот. В ДТП никто не пострадал, но авто придется ремонтировать.

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Напомним, что новый BMW M5 2024 оснащен плагин-гибридной установкой с 4,4-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Он стал значительно мощнее (727 сил), но и тяжелее — 2445 кг.

Новый BMW M5 оснащен 727-сильной гибридной установкой Фото: BMW

Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с и развить 305 км/ч, а также может проехать до 69 км на электротяге. Цена BMW M5 G90 в Нидерландах составляет от 144 000 евро ($150 000).

Совсем недавно еще один новый BMW M5 2024 разбил работник автосалона в Польше.

Также Фокус писал, что журналисты во время теста разбили суперкар Ferrari за 400 000 евро.