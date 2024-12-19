ДТП на $150 000: новенький BMW M5 2024 розбили під час тесту (фото)

Новий BMW M5 2024 оснащений гібридною установкою на 727 сил і важить понад 2 тонни. Водій не справився з керуванням потужним авто на мокрій дорозі.

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Седан BMW M5 нового покоління зовсім недавно вийшов на ринок, а вже кілька цих авто розбили в ДТП. Одна з аварій сталася нещодавно в Нідерландах, а її світлини опублікували на Reddit.

В авто пошкоджена передня частина Фото: Reddit

Цей BMW M5 G90 був тестовим та демонстраційним авто в місцевого дилера. За однією версією, за кермом був стажер автосалону, за іншою – потенційний покупець.

Повнопривідний спортивний седан BMW втратив керованість на мокрій дорозі і його занесло. Авто перелетіло через бордюр і опинилося в кущах.

Фото: Reddit

BMW M5 G90 отримав ушкодження передньої частини. Зокрема, по фото видно, що в нього погнутий капот. У ДТП ніхто не постраждав, але авто доведеться ремонтувати.

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Нагадаємо, що новий BMW M5 2024 оснащений плагін-гібридною установкою з 4,4-літровим V8 твін-турбо та електромотором. Він став значно потужнішим (727 сил), але і важчим – 2445 кг.

Новий BMW M5 оснащений 727-сильною гібридною установкою Фото: BMW

Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 305 км/год, а також може проїхати до 69 км на електротязі. Ціна BMW M5 G90 в Нідерландах становить від 144 000 євро ($150 000).

Зовсім недавно ще один новий BMW M5 2024 розбив працівник автосалону в Польщі.

Також Фокус писав, що журналісти під час тесту розбили суперкар Ferrari за 400 000 євро.