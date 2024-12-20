600 сил и двери как у Lamborghini: рассекречен яркий спорткар Peugeot (фото)

Peugeot Quasar 1984 года получил современную версию. 600-сильное спортивное купе отличается обтекаемым дизайном, а его двери поднимаются вверх.

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Купе Peugeot Quasar 1984 года получило современного преемника. Новую версию концепта разработали дизайнеры французской марки. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Двери купе поднимаются вверх Фото: Peugeot

Новый Peugeot Quasar разработала команда стилистов во главе с шеф дизайнером бренда Матиасом Хоссаном. Проект посвятили 40-летию оригинального Quasar. Сейчас авто существует только на изображениях и пока не известно, воплотят ли авто в металле.

Сзади установлено антикрыло Фото: Peugeot

Современный Peugeot Quasar очень похож на предка 40-летней давности, который в свое время определил развитие дизайна марки на десятилетия вперед. Оба авто имеют обтекаемый силуэт с антикрылом. Новое купе сохранило панорамное лобовое стекло и "гильотинные" двери.

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Вместе с тем, новый Peugeot Quasar получил современную светодиодную оптику, большие литые диски с улучшенной аэродинамикой и широкие шины.

Peugeot Quasar 1984 года Фото: Peugeot Фото: Peugeot

Салон Peugeot Quasar не показали, зато раскрыли подробности его двигателя. Купе оснащено 600-сильным V6. Примечательно, что мотор дополнен спортивным выхлопом и не прикрыт крышкой капота, как и в модели 1984 года.

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