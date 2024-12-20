600 сил і двері як у Lamborghini: розсекречено яскравий спорткар Peugeot (фото)

Peugeot Quasar 1984 року отримав сучасну версію. 600-сильне спортивне купе вирізняється обтічним дизайном, а його двері піднімаються догори.

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Купе Peugeot Quasar 1984 року отримало сучасного наступника. Нову версію концепту розробили дизайнери французької марки. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Двері купе піднімаються догори Фото: Peugeot

Новий Peugeot Quasar розробила команда стилістів на чолі з шеф дизайнером бренду Матіасом Хоссаном. Проєкт присвятили 40-річчю оригінального Quasar. Наразі авто існує лише на зображеннях і наразі не відомо, чи втілять авто в металі.

Ззаду встановлено антикрило Фото: Peugeot

Сучасний Peugeot Quasar дуже схожий на предка 40-річної давнини, який свого часу визначив розвиток дизайну марки на десятиліття вперед. Обидва авто мають обтічний силует із антикрилом. Нове купе зберегло панорамне лобове скло та "гільйотинні" двері.

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Разом із тим, новий Peugeot Quasar отримав сучасну світлодіодну оптику, великі литі диски з покращеною аеродинамікою та широкі шини.

Peugeot Quasar 1984 року Фото: Peugeot Фото: Peugeot

Салон Peugeot Quasar не показали, зате розкрили подробиці його двигуна. Купе оснащене 600-сильним V6. Примітно, що мотор доповнений спортивним вихлопом та не прикритий кришкою капота, як і в моделі 1984 року.

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