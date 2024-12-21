Культовый американский спорткар 60-х разбили в ДТП (фото)

Shelby Cobra — знаменитая спортивная модель и одно из самых быстрых авто 60-х. Легкий родстер комплектовался двигателями Ford V8 мощностью до 500 сил.

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В США разбили знаменитый родстер Shelby Cobra. Коллекционное спортивное авто получило значительные повреждения. Фотографии с места ДТП опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Спорткар потерял управляемость на мокрой дороге Фото: instagram.com/supercar.fails

Авария произошла в Калифорнии на хайвее вблизи городка Плейсервилл, который является пригородом Сакраменто. Shelby Cobra попал в дождь и аквапланировал на мокрой дороге. Автомобиль занесло и он влетел в отбойник.

К счастью в ДТП никто не пострадал. Спорткар Shelby Cobra получил повреждения в передней и задней части и нуждается в ремонте.

Автомобиль получил существенные повреждения Фото: instagram.com/supercar.fails

Shelby Cobra — культовая спортивная модель и одно из самых быстрых авто 60-х годов. Родстер соединил легкие шасси и кузов британского AC Ace с мощным американским V8 от Ford.

Оригинальных Cobra в 60-х изготовили примерно 1000. Их комплектовали восьмерками объемом от 4,3 до 7 литров и мощностью 260-500 сил. Топовая версия разгонялась до сотни за 4 с и развивала 300 км/ч. Цена Shelby Cobra сейчас нередко превышает миллион долларов.

Shelby Cobra — одно из самых быстрых авто 60-х Фото: RM Sotheby's

Shelby выпускает модель мелкими сериями и сейчас. Кроме того, ряд компаний производит значительно более дешевые копии Cobra. Именно это 7-литровое авто, скорее всего, является репликой, так как видно, что его кузов пластиковый, а в оригинальных Cobra он изготавливался из алюминия.

Кстати, недавно во время журналистского тест-драйва разбили новейший суперкар Ferrari за 400 000 евро.

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