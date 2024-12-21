Культовий американський спорткар 60-х розбили в ДТП (фото)

Shelby Cobra — знаменита спортивна модель і одне з найшвидших авто 60-х. Легкий родстер комплектували двигунами Ford V8 потужністю до 500 сил.

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У США розбили знаменитий родстер Shelby Cobra. Колекційне спортивне авто зазнало значних ушкоджень. Світлини з місця ДТП опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Спорткар втратив керованість на мокрій дорозі Фото: instagram.com/supercar.fails

Аварія сталася у Каліфорнії на хайвеї поблизу містечка Плейсервілл, яке є передмістям Сакраменто. Shelby Cobra потрапив у дощ і аквапланував на мокрій дорозі. Автомобіль занесло і він влетів у відбійник.

На щастя в ДТП ніхто не постраждав. Спорткар Shelby Cobra отримав ушкодження в передній і задній частині та потребує ремонту.

Автомобіль зазнав суттєвих ушкоджень Фото: instagram.com/supercar.fails

Shelby Cobra — культова спортивна модель і одне з найшвидших авто 60-х років. Родстер поєднав легкі шасі та кузов британського AC Ace із потужним американським V8 від Ford.

Оригінальних Cobra в 60-х виготовили приблизно 1000. Їх комплектували вісімками об’ємом від 4,3 до 7 літрів і потужністю 260-500 сил. Топова версія розганялася до сотні за 4 с і розвивала 300 км/год. Ціна Shelby Cobra зараз нерідко перевищує мільйон доларів.

Shelby Cobra — одне з найшвидших авто 60-х Фото: RM Sotheby's

Shelby випускає модель дрібними серіями і зараз. Крім того, низка компаній виготовляє значно дешевші копії Cobra. Саме це 7-літрове авто, скоріше за все, є реплікою, оскільки видно, що його кузов пластиковий, а в оригінальних Cobra його виготовляли з алюмінію.

До речі, нещодавно під час журналістського тест-драйву розбили новітній суперкар Ferrari за 400 000 євро.

Також Фокус розповідав, що в ДТП потрапив новітній BMW M5 G90.