700 сил и запас хода 650 км: дебютировал роскошный китайский электрокар за $90 000 (фото)

Электромобиль Nio ET9 — большой 5,3-метровый седан с обтекаемым дизайном и роскошным салоном. 707-сильная установка позволяет разгоняться до сотни за 4,3 с.

Related video

Nio выводит на рынок электромобиль ET9. Флагман китайского бренда будут продавать по цене от 660 000 до 818 000 юаней ($90 500 — 112 000), а позже он появится в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Nio ET9 — большой седан F-класса с обтекаемым дизайном, который бросит вызов BMW i7 и Mercedes EQS. У него выраженный "нос", аркообразная крыша и тоненькие светодиодные фары. Электрокар получил 23-дюймовые диски и выдвижное антикрыло.

Седан достигает 5,3 м в длину Фото: NIO

Габариты Nio ET9 2025:

длина — 5324 мм;

ширина — 2016 мм;

высота — 1620 мм;

колесная база — 3250 мм;

масса — 2700 кг.

В салоне Nio ET9 установили сразу пять дисплеев. Три из них — на передней панели: узкие экраны для водителя и пассажира и большой центральный тачскрин. Два отдельных монитора предназначены для задних пассажиров, а еще есть проекция на лобовое стекло.

В салоне установлен приплюснутый руль Фото: NIO

Электрокар получил приплюснутый руль, а в отделке использованы кожа Nappa и дерево. Как передние, так и задние кресла получили электропривод и подогрев. Авто имеет два багажника — 544-литровый задний и 105-литровый передний.

Кроме того, комплектация Nio ET9 в топовой версии включает панорамную крышу, холодильник, камеры кругового обзора, акустику с 35 динамиками, электроприводы дверей и крышки багажника. Кроме того, авто получило инновационную систему полуавтономного движения.

Задние сиденья оснащены электроприводом Фото: NIO

Китайский электромобиль Nio ET9 оснащен двумя моторами с общей отдачей 707 л.с. и 700 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с.

Важно

В Украине появился недорогой электрокар от Geely и Volvo с запасом хода 780 км (фото)

Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 650 км, а позже появится версия с батареей на 120 кВт∙ч, способная проехать 700 км без подзарядки. Nio ET9 стал первым в мире авто с 900-вольтовой архитектурой, которая позволяет пополнить запас хода на 250 км за 5 минут. Кроме того, есть возможность быстрой замены разряженной батареи.

Запас хода электрокара составляет 650 км Фото: NIO

Также в арсенале Nio ET9 — пневмоподвеска с индивидуальным управлением колес и управляемые задние колеса, которые обеспечивают диаметр разворота в 10,9 м.

Ранее Фокус рассказывал о мощном и недорогом электрокроссовере Honda.

Также мы писали о первом электрокроссовере Xiaomi.