700 сил и запас хода 650 км: дебютировал роскошный китайский электрокар за $90 000 (фото)
Электромобиль Nio ET9 — большой 5,3-метровый седан с обтекаемым дизайном и роскошным салоном. 707-сильная установка позволяет разгоняться до сотни за 4,3 с.
Nio выводит на рынок электромобиль ET9. Флагман китайского бренда будут продавать по цене от 660 000 до 818 000 юаней ($90 500 — 112 000), а позже он появится в Европе. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Nio ET9 — большой седан F-класса с обтекаемым дизайном, который бросит вызов BMW i7 и Mercedes EQS. У него выраженный "нос", аркообразная крыша и тоненькие светодиодные фары. Электрокар получил 23-дюймовые диски и выдвижное антикрыло.
Габариты Nio ET9 2025:
- длина — 5324 мм;
- ширина — 2016 мм;
- высота — 1620 мм;
- колесная база — 3250 мм;
- масса — 2700 кг.
В салоне Nio ET9 установили сразу пять дисплеев. Три из них — на передней панели: узкие экраны для водителя и пассажира и большой центральный тачскрин. Два отдельных монитора предназначены для задних пассажиров, а еще есть проекция на лобовое стекло.
Электрокар получил приплюснутый руль, а в отделке использованы кожа Nappa и дерево. Как передние, так и задние кресла получили электропривод и подогрев. Авто имеет два багажника — 544-литровый задний и 105-литровый передний.
Кроме того, комплектация Nio ET9 в топовой версии включает панорамную крышу, холодильник, камеры кругового обзора, акустику с 35 динамиками, электроприводы дверей и крышки багажника. Кроме того, авто получило инновационную систему полуавтономного движения.
Китайский электромобиль Nio ET9 оснащен двумя моторами с общей отдачей 707 л.с. и 700 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с.Важно
Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 650 км, а позже появится версия с батареей на 120 кВт∙ч, способная проехать 700 км без подзарядки. Nio ET9 стал первым в мире авто с 900-вольтовой архитектурой, которая позволяет пополнить запас хода на 250 км за 5 минут. Кроме того, есть возможность быстрой замены разряженной батареи.
Также в арсенале Nio ET9 — пневмоподвеска с индивидуальным управлением колес и управляемые задние колеса, которые обеспечивают диаметр разворота в 10,9 м.
Ранее Фокус рассказывал о мощном и недорогом электрокроссовере Honda.
Также мы писали о первом электрокроссовере Xiaomi.