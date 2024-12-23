700 сил і запас ходу 650 км: дебютував розкішний китайський електрокар за $90 000 (фото)

Електромобіль Nio ET9 — великий 5,3-метровий седан із обтічним дизайном і розкішним салоном. 707-сильна установка дозволяє розганятися до сотні за 4,3 с.

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Nio виводить на ринок електромобіль ET9. Флагман китайського бренду продаватимуть за ціною від 660 000 до 818 000 юанів ($90 500 – 112 000), а пізніше він з’явиться в Європі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Nio ET9 — великий седан F-класу з обтічним дизайном, який кине виклик BMW i7 та Mercedes EQS. У нього виражений "ніс", аркоподібний дах та тоненькі світлодіодні фари. Електрокар отримав 23-дюймові диски та висувне антикрило.

Седан сягає 5,3 м завдовжки Фото: NIO

Габарити Nio ET9 2025:

довжина — 5324 мм;

ширина — 2016 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 3250 мм;

маса — 2700 кг.

У салоні Nio ET9 встановили одразу п’ять дисплеїв. Три з них – на передній панелі: вузькі екрани для водія та пасажира та великий центральний тачскрін. Два окремих монітора призначені для задніх пасажирів, а ще є проєкція на лобове скло.

У салоні встановлене приплюснуте кермо Фото: NIO

Електрокар отримав приплюснуте кермо, а в оздобленні використані шкіра Nappa та дерево. Як передні, так і задні крісла отримали електропривід та підігрів. Авто має два багажники – 544-літровий задній та 105-літровий передній.

Крім того, комплектація Nio ET9 у топовій версії включає панорамний дах, холодильник, камери кругового огляду, акустику з 35 динаміками, електроприводи дверей та кришки багажника. Крім того, авто отримало інноваційну систему напівавтономного руху.

Задні сидіння оснащені електроприводом Фото: NIO

Китайський електромобіль Nio ET9 оснащений двома моторами із загальною віддачею 707 к. с. і 700 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с.

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Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 650 км, а пізніше з’явиться версія із батареєю на 120 кВт∙год, здатна проїхати 700 км без підзарядки. Nio ET9 став першим у світі авто з 900-вольтною архітектурою, яка дозволяє поповнити запас ходу на 250 км за 5 хвилин. Крім того, є можливість швидкої заміни розрядженої батареї.

Запас ходу електрокару становить 650 км Фото: NIO

Також в арсеналі Nio ET9 – пневмопідвіска з індивідуальним керуванням коліс та керовані задні колеса, які забезпечують діаметр розвороту в 10,9 м.

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