Богатое оснащение и расход 5 л/100 км: Changan показал недорогой семейный кроссовер (фото)
Новый Changan Nevo C798 — 4,8-метровый кроссовер с просторным салоном и богатой комплектацией. Модель предложат исключительно в экономичных гибридных версиях.
Опубликовано фото Changan Nevo C798. Электрифицированный семейный кроссовер поступит в продажу в Китае в начале 2025 года по цене примерно от 200 000 юаней ($27 400), а позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Changan Nevo C798 — среднеразмерный пятиместный кроссовер, дизайн которого разработал создатель Opel Astra GTC Бертран Бах. У авто плавные формы кузова и выдвижные дверные ручки, а фары и фонари соединены диодными полосами.
Габариты Changan Nevo C798:
- длина — 4837 мм;
- ширина — 1820 мм;
- высота — 1690 мм;
- колесная база — 2905 мм.
В салоне установлен большой 12,8-дюймовый тачскрин, однако нет приборной панели — ее заменяет проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.
Комплектация Changan Nevo C798 довольно богатая — панорамная крыша, подогрев и вентиляция всех сидений, обогрев руля, электропривод и массаж передних кресел, акустика с 16 динамиками, система полуавтономного движения.Важно
Китайский кроссовер Changan Nevo C798 предложат в двух плагин-гибридных версиях, причем обе они получили 224-сильный электромотор. Базовый вариант оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 96 л. с. и батареей емкостью 21,5 кВт∙ч и способен проехать 95 км на электротяге.
В более дорогой модификации установлен 150-сильный турбомотор и батарея на 31,7 кВт∙ч, которая позволяет преодолеть 165 км в электрическом режиме. Расход топлива в обеих версиях составляет 5 л на 100 км.
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