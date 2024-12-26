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Богатое оснащение и расход 5 л/100 км: Changan показал недорогой семейный кроссовер (фото)

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Фото: Changan | Changan Nevo C798 — недорогой семейный кроссовер

Новый Changan Nevo C798 — 4,8-метровый кроссовер с просторным салоном и богатой комплектацией. Модель предложат исключительно в экономичных гибридных версиях.

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Опубликовано фото Changan Nevo C798. Электрифицированный семейный кроссовер поступит в продажу в Китае в начале 2025 года по цене примерно от 200 000 юаней ($27 400), а позже начнется экспорт модели. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Changan C798, Changan Nevo, новый Changan Nevo C798, кроссовер Changan Fullscreen
Фары авто соединены диодной полосой
Фото: Changan

Новый Changan Nevo C798 — среднеразмерный пятиместный кроссовер, дизайн которого разработал создатель Opel Astra GTC Бертран Бах. У авто плавные формы кузова и выдвижные дверные ручки, а фары и фонари соединены диодными полосами.

Changan Nevo, новый Changan Nevo C798, кроссовер Changan Fullscreen
Кроссовер будут выпускать в плагин-гибридных версиях
Фото: Changan

Габариты Changan Nevo C798:

  • длина — 4837 мм;
  • ширина — 1820 мм;
  • высота — 1690 мм;
  • колесная база — 2905 мм.

В салоне установлен большой 12,8-дюймовый тачскрин, однако нет приборной панели — ее заменяет проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

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Changan C798 не имеет цифровой панели приборов
Фото: Changan

Комплектация Changan Nevo C798 довольно богатая — панорамная крыша, подогрев и вентиляция всех сидений, обогрев руля, электропривод и массаж передних кресел, акустика с 16 динамиками, система полуавтономного движения.

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Китайский кроссовер Changan Nevo C798 предложат в двух плагин-гибридных версиях, причем обе они получили 224-сильный электромотор. Базовый вариант оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой на 96 л. с. и батареей емкостью 21,5 кВт∙ч и способен проехать 95 км на электротяге.

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Передние и задние сиденья имеют подогрев и вентиляцию
Фото: Changan

В более дорогой модификации установлен 150-сильный турбомотор и батарея на 31,7 кВт∙ч, которая позволяет преодолеть 165 км в электрическом режиме. Расход топлива в обеих версиях составляет 5 л на 100 км.

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