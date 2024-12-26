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Багате оснащення і витрата 5 л/100 км: Changan показав недорогий сімейний кросовер (фото)

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Фото: Changan | Changan Nevo C798 — недорогий сімейний кросовер

Новий Changan Nevo C798 — 4,8-метровий кросовер із просторим салоном та багатою комплектацією. Модель запропонують виключно в економічних гібридних версіях.

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Опубліковано фото Changan Nevo C798. Електрифікований сімейний кросовер надійде в продаж у Китаї на початку 2025 року за ціною приблизно від 200 000 юанів ($27 400), а пізніше почнеться експорт моделі. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Фари авто з'єднані діодною смугою
Фото: Changan

Новий Changan Nevo C798 – середньорозмірний п’ятимісний кросовер, дизайн якого розробив творець Opel Astra GTC Бертран Бах. В авто плавні форми кузова і висувні дверні ручки, а фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

Changan Nevo, новий Changan Nevo C798, кросовер Changan Fullscreen
Кросовер випускатимуть у плагін-гібридних версіях
Фото: Changan

Габарити Changan Nevo C798:

  • довжина – 4837 мм;
  • ширина – 1820 мм;
  • висота – 1690 мм;
  • колісна база – 2905 мм.

У салоні встановлено великий 12,8-дюймовий тачскрін, проте немає панелі приладів – її замінює проєкція на лобове скло. Передні сидіння розділені високою центральною консоллю.

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Changan C798 не має цифрової панелі приладів
Фото: Changan

Комплектація Changan Nevo C798 доволі багата – панорамний дах, підігрів і вентиляція всіх сидінь, обігрів керма, електропривід та масаж передніх крісел, акустика з 16 динаміками, система напівавтономного руху.

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Китайський кросовер Changan Nevo C798 запропонують у двох плагін-гібридних версіях, причому обоє вони отримали 224-сильний електромотор. Базовий варіант оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою на 96 к. с. та батареєю ємністю 21,5 кВт∙год і здатен проїхати 95 км на електротязі.

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Передні та задні сидіння мають підігрів і вентиляцію
Фото: Changan

У дорожчій модифікації встановлено 150-сильний турбомотор і батарею на 31,7 кВт∙год, яка дозволяє подолати 165 км в електричному режимі. Витрата пального в обох версіях становить 5 л на 100 км.

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